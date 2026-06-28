باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تحریم‌ها چالش اصلی دریانوردان ایرانی + فیلم

معاون سازمان بنادر گفت: بیش از ۱۴۳ هزار دریانورد در کشور فعال‌اند و باوجود تحریم‌ها، نگرانی برای تأمین حمل‌ونقل دریایی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به نقش کلیدی دریانوردان در حمل‌ونقل دریایی کشور گفت: بیش از ۱۴۳ هزار دریانورد در این حوزه فعالیت دارند و بخش اصلی تجارت دریایی کشور را پشتیبانی می‌کنند.

به گفته عفیفی‌پور، تحریم‌ها و تهدیدات دریایی بویژه در ایام جنگ تحمیلی دشمن، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دریانوردان است و حتی در مواردی برخی از آنها ماه‌ها نتوانسته‌اند خانواده‌های خود را ببینند. با این حال دریانوردان ایرانی با وجود تمام مشکلات همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند و نگرانی جدی در تأمین حمل‌ونقل دریایی کشور وجود ندارد.

 

 

 

مطالب مرتبط
تحریم‌ها چالش اصلی دریانوردان ایرانی + فیلم
young journalists club

شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تحریم‌ها چالش اصلی دریانوردان ایرانی + فیلم
young journalists club

ضرورت تسریع در لایروبی بندر نوشهر

تحریم‌ها چالش اصلی دریانوردان ایرانی + فیلم
young journalists club

سهم ۵۹ درصدی بندر امیرآباد در تخلیه و بارگیری بنادر تجاری شمال

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایتی متفاوت از «شمر قاجار» در صحنه تعزیه + فیلم
۶۴۸

روایتی متفاوت از «شمر قاجار» در صحنه تعزیه + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
جلوه‌ای از ارادت دارالعباده به سیدالشهدا(ع) + فیلم
۶۲۲

جلوه‌ای از ارادت دارالعباده به سیدالشهدا(ع) + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
آیین باشکوه شمع‌گردانی در حرم رضوی + فیلم
۴۹۴

آیین باشکوه شمع‌گردانی در حرم رضوی + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
از انزوای بین‌المللی تا اهرم تنگه هرمز؛ اسکای نیوز از «برتری نظامی منحصر‌به‌فرد» ایران می‌گوید + فیلم
۲۵۷

از انزوای بین‌المللی تا اهرم تنگه هرمز؛ اسکای نیوز از «برتری نظامی منحصر‌به‌فرد» ایران می‌گوید + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
ماجرای یک عکس یادگاری خاطره انگیز با رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۲۹

ماجرای یک عکس یادگاری خاطره انگیز با رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha