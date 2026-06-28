باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به نقش کلیدی دریانوردان در حمل‌ونقل دریایی کشور گفت: بیش از ۱۴۳ هزار دریانورد در این حوزه فعالیت دارند و بخش اصلی تجارت دریایی کشور را پشتیبانی می‌کنند.

به گفته عفیفی‌پور، تحریم‌ها و تهدیدات دریایی بویژه در ایام جنگ تحمیلی دشمن، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دریانوردان است و حتی در مواردی برخی از آنها ماه‌ها نتوانسته‌اند خانواده‌های خود را ببینند. با این حال دریانوردان ایرانی با وجود تمام مشکلات همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند و نگرانی جدی در تأمین حمل‌ونقل دریایی کشور وجود ندارد.