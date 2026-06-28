معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: شرکت ملی گاز ایران، محدودیت‌های مصرف گاز در شبکه را به فرصت تبدیل کرده و اکنون برخی استان‌ها با نشت صفر روبه‌رو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی با اشاره به رویکرد امسال شرکت ملی گاز ایران با اولویت دو محور «بازسازی زیرساخت‌ها» و «مدیریت مصرف» به خبرنگار شانا گفت: تنها راه عبور از ناترازی و شرایط موجود که بخشی از آن زیرساختی بوده، مدیریت بهینه مصرف در زمستان است.

وی افزود: از نگاه شرکت ملی گاز ایران، مدیریت مصرف تنها به مشترکان و مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و این رویکرد در همه عرصه‌ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اراده همه شرکت‌های استانی برای صرفه‌جویی، گفت: مسیر انتقال و توزیع ممکن است به دلایل مختلف مانند فرسودگی تجهیزات، خوردگی لوله‌ها، خرابی اتصالات یا نقص در تجهیزات اندازه‌گیری، با نشت گاز همراه باشد. اما برخی استان‌ها ازجمله خراسان جنوبی در زمینه رفع این موارد موفق عمل کرده‌اند.

توکلی افزود: این استان با اجرای برنامه‌هایی همچون پایش مستمر، نوسازی تجهیزات، بازرسی‌های دوره‌ای و تعمیرات پیشگیرانه، نشتی شبکه گاز را از علمک‌ها تا ایستگاه‌های تقلیل فشار به صفر رسانده است.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم که این الگوی موفق در همه بخش‌ها عملیاتی شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بیان اهمیت این اقدام به مواردی همچون کاهش هدررفت گاز، صرفه‌جویی اقتصادی، افزایش بهره‌وری شبکه توزیع و کاهش هزینه‌های تعمیرات اضطراری اشاره کرد.

توکلی در ادامه افزود: با این پیش‌فرض که در زمستان امسال، برخی استان‌ها با محدودیت روبه‌رو می‌شوند، به‌منظور مدیریت بهینه، پیشگیری از این محدودیت و شبیه‌سازی شرایط برنامه‌های عملیاتی، مدیریت الگوی مصرف گاز در هر استان به مدیریت‌های استانی واگذار شده است.

وی گفت: در الگوی جدید مدیریت مصرف، میزان مصرف گاز و مشترکان اختصاصی آن بخش‌ها ارزیابی شده است و به این جمع‌بندی رسیدیم که هر استان می‌تواند متناسب با ظرفیت‌های خود برای کاهش مصرف گاز و به‌تبع آن، پایداری شبکه انرژی کل کشور، اقدام‌هایی را انجام دهد.

معاون وزیر نفت در امور گاز بیان کرد: با هدف یکپارچگی در این زمینه هر هفته دو نشست برگزار می‌شود که در آن همه استان‌ها برنامه‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف را ارسال می‌کنند و مقدار پیشرفت این طرح پیگیری می‌شود.

توکلی در پایان با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی در اجرای پروژه‌های بزرگ ازجمله بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده جنگ تحمیلی سوم گفت: اولویت‌بندی تخصیص منابع با محوریت اهمیت تأثیرگذاری آنها در افزایش پایداری، بهره‌وری تولید و ایمنی شبکه در نظر گرفته می‌شود و با توجه به آسیب تأسیسات در جنگ تحمیلی سوم، مقداری از تخصیص منابع جابه‌جا و برخی پروژه‌های با اولویت کمتر تحت‌تأثیر قرار گرفته و منابع به‌سمت پروژه‌های با اولویت پایداری و ایمنی شبکه هدایت شده است.

منبع: شانا

برچسب ها: نشت گاز ، گاز رسانی
خبرهای مرتبط
عرضه نفت ایران با حذف واسطه‌ها و کمترین تخفیف ادامه خواهد داشت + فیلم
ایران در مسیر هوشمندسازی انرژی بریکس/ از تبادل داده تا امنیت انرژی
۳۰ هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به شهرستان‌های فاقد گاز سراسری اختصاص یافت
مسمومیت ۵ نفر به‌خاطر انفجار و نشت گاز کلر در کارخانه زیرمجموعه شهرک صنعتی آرادان
در صورت نشت گاز یا آسیب به لوله‌ها و تاسیسات گازی چه باید کرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
کامیون‌های ایران در مرز بازرگان ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند + فیلم
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
طرح جدید صنعت برق برای زمستان؛ جهش ۱۰ درصدی مخازن ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها
زیرساخت‌های شبکه برق تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) آماده شد
ذخایر نهاده دامی مطلوب است/ نگرانی بابت تامین نهاده دامی برطرف شد
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
آخرین اخبار
برنامه کوچک‌سازی دولت با حذف تشکیلات موازی ادامه دارد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
بازرسی متمرکز از شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو آغاز شد
پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری محقق می‌شود
توزیع دام به وفور در حال عرضه است
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
مجوزهای فروش مصنوعات طلا بازگشایی شد
کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
زیرساخت‌های شبکه برق تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) آماده شد
طرح جدید صنعت برق برای زمستان؛ جهش ۱۰ درصدی مخازن ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها
ذخایر نهاده دامی مطلوب است/ نگرانی بابت تامین نهاده دامی برطرف شد
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کامیون‌های ایران در مرز بازرگان ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند + فیلم
افزایش استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها به ۴۲ درصد رسید/ کارت اضطراری برای خودروهای فاقد سهمیه است
تمهیدات شبکه بانکی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
خیزش گردوخاک در شمال شرق کشور طی ۵ روز آینده
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ تردد روان در محورهای شمالی
جایگزینی مقررات فنی به جای استاندارد‌های اجباری
شناسنامه دار شدن محصولات زراعی در حال اجراست
توسعه صادرات در گرو تغییر پارادایم تولید
تصمیم راهبردی برای تأمین برق پایدار صنایع انرژی‌بر؛ عرضه اختصاصی برق پتروشیمی‌ها از مرداد
قراردادهای اجاره تا پایان سال با سقف ۲۵ درصد تمدید می‌شوند + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ تیر
نماینده ایران در رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد مشخص شد