باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درمورد آسیبهای جنگ به کسب و کارها گفت: پس از جنگ تحمیلی سوم و محدودیتهای اینترنتی و نااطمینانی اقتصادی که به وجود آمد این مورد، بخش زیادی از کسب و کارها را درگیر خود کرد و خسارتهایی که به وجود آمد اصناف را با خود درگیر کردند و مهمترین آسیبی که میتوان در حوزه کسب و کارها به آن اشاره کرد افت شدید فروش و کاهش تقاضاست. زیرا بسیاری از اصناف در حوزههای مختلف با مشکلاتی روبهرو شدند.
سخنگوی اتاق اصناف ادامه داد: اگرچه شاهد خسارتهای فیزیکی وارد شده به برخی از کسبوکارها هستیم، امّا گردش مالی که کسب و کارهای مجازی داشتهاند نشان میدهند که تا چه اندازه به کسب و کارها آسیب وارد شده است. در نتیجه، به کسب و کارهای اینترنتی و مجازی خسارتهای زیادی وارد شده است.
امیدوار گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی ما که برای ما بسیار مهم هستند با توجه به نرخ ارز و حمل و نقل و افزایش هزینههای انرژی و... آسیب زیادی دیدهاند و یکی از این آسیبها، بیکاری و تعدیل نیرو بوده است.
سخنگوی اتاق اصناف ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی اصناف، کاهش شدید قدرت خرید مردم است و حتی کسب و کارهایی که کالا دارند و تعطیل نشدهاند با کمبود مشتری روبهرو هستند و حتی مردم، برخی از خریدهای ضروری خود را حذف کردهاند و حتی این کاهش قدرت مردم خرید در کالاهای اساسی دیگر مثل کیف و کفش و... خودش را نشان داده است.
امیدوار افزود: باید به سمتی برویم که عرضه و تقاضا درست باشند و نظارت به صورتی باشد که به سمت رقابت برود و بازرسان مجموعه اتاق اصناف به همراه بازرسان اتحادیهها در بازار هستند و نظارت انجام میدهند و با متخلفان برخورد میکنند و پروندههای زیادی تشکیل شدهاند، امّا این نوع برخورد چاره کار نیست.