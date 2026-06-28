بعد از جنگ تحمیلی سوم و خسارت‌های وارد شده به کسب و کارها، برخی از متولیان می‌گویند که کالاهای ضروری نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند و افت قدرت خرید مردم باعث شده است که بسیاری از اصناف با کمبود مواجه شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درمورد آسیب‌های جنگ به کسب و کار‌ها گفت: پس از جنگ تحمیلی سوم و محدودیت‌های اینترنتی و نااطمینانی اقتصادی که به وجود آمد این مورد، بخش زیادی از کسب و کار‌ها را درگیر خود کرد و خسارت‌هایی که به وجود آمد اصناف را با خود درگیر کردند و مهم‌ترین آسیبی که می‌توان در حوزه کسب و کار‌ها به آن اشاره کرد افت شدید فروش و کاهش تقاضاست. زیرا بسیاری از اصناف در حوزه‌های مختلف با مشکلاتی روبه‌رو شدند.

سخنگوی اتاق اصناف ادامه داد: اگرچه شاهد خسارت‌های فیزیکی وارد شده به برخی از کسب‌وکار‌ها هستیم، امّا گردش مالی که کسب و کار‌های مجازی داشته‌اند نشان می‌دهند که تا چه اندازه به کسب و کار‌ها آسیب وارد شده است. در نتیجه، به کسب و کار‌های اینترنتی و مجازی خسارت‌های زیادی وارد شده است.

امیدوار گفت: بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنفی ما که برای ما بسیار مهم هستند با توجه به نرخ ارز و حمل و نقل و افزایش هزینه‌های انرژی و... آسیب زیادی دیده‌اند و یکی از این آسیب‌ها، بیکاری و تعدیل نیرو بوده است. 

سخنگوی اتاق اصناف ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی اصناف، کاهش شدید قدرت خرید مردم است و حتی کسب و کار‌هایی که کالا دارند و تعطیل نشده‌اند با کمبود مشتری روبه‌رو هستند و حتی مردم، برخی از خرید‌های ضروری خود را حذف کرده‌اند و حتی این کاهش قدرت مردم خرید در کالا‌های اساسی دیگر مثل کیف و کفش و... خودش را نشان داده است. 

امیدوار افزود: باید به سمتی برویم که عرضه و تقاضا درست باشند و نظارت به صورتی باشد که به سمت رقابت برود و بازرسان مجموعه اتاق اصناف به همراه بازرسان اتحادیه‌ها در بازار هستند و نظارت انجام می‌دهند و با متخلفان برخورد می‌کنند و پرونده‌های زیادی تشکیل شده‌اند، امّا این نوع برخورد چاره کار نیست.

برچسب ها: اصناف کشور ، اتاق اصناف ، جنگ تحمیلی سوم
خبرهای مرتبط
اجرای رویه جدید صادرات تقطیری حاصل از روغن کارکرده
صورتحساب‌های کاغذی همچنان معتبر است
اصناف در خط مقدم خدمت به مردم حضور دارند + فیلم
ستاد ملی رفع موانع اصناف برگزار شد + فیلم
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
پشت‌پرده افزایش قیمت برخی از کالا‌های اساسی چیست؟
نقش مهم اصناف در رفع مشکلات معیشتی مردم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۷ تير ۱۴۰۵
کاهش قدرت خرید مردم همش تقصیر مسولان نفوذی هست و نقش دلالان را اجرا می‌کنند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پژوهش
۱۲:۵۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
حرف بی خود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۵۳ ۰۷ تير ۱۴۰۵
نه کاری! نه درآمدی! نه پولی! در مدت این دو سال قدرت خرید مردم یک پنجم شده! قدیما می گفتن بفرما منزل یک نون ماست و یا پنیری هست که با هم بخوریم! متاسفانه الآن آن هم بسختی گیر میاد. خدا به داد مردم بخصوص‌ طبقه متوسط و ضعیف برسد، در جامعه بی طبقه توحیدی؟!
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۰۷ تير ۱۴۰۵
کنترل قیمت بازار مرغ و کالاهای اساسی بعهده کیست چرا مسولین کاری نمی کنند و فقط خودشان بفکر افزایش قیمت نان وغیره ؟؟؟؟؟
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۰۷ تير ۱۴۰۵
مردم بدبخت شدند.
۰
۵
پاسخ دادن
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
کامیون‌های ایران در مرز بازرگان ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند + فیلم
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
طرح جدید صنعت برق برای زمستان؛ جهش ۱۰ درصدی مخازن ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها
زیرساخت‌های شبکه برق تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) آماده شد
ذخایر نهاده دامی مطلوب است/ نگرانی بابت تامین نهاده دامی برطرف شد
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
آخرین اخبار
برنامه کوچک‌سازی دولت با حذف تشکیلات موازی ادامه دارد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
بازرسی متمرکز از شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو آغاز شد
پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری محقق می‌شود
توزیع دام به وفور در حال عرضه است
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
مجوزهای فروش مصنوعات طلا بازگشایی شد
کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
زیرساخت‌های شبکه برق تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) آماده شد
طرح جدید صنعت برق برای زمستان؛ جهش ۱۰ درصدی مخازن ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها
ذخایر نهاده دامی مطلوب است/ نگرانی بابت تامین نهاده دامی برطرف شد
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کامیون‌های ایران در مرز بازرگان ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند + فیلم
افزایش استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها به ۴۲ درصد رسید/ کارت اضطراری برای خودروهای فاقد سهمیه است
تمهیدات شبکه بانکی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
خیزش گردوخاک در شمال شرق کشور طی ۵ روز آینده
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ تردد روان در محورهای شمالی
جایگزینی مقررات فنی به جای استاندارد‌های اجباری
شناسنامه دار شدن محصولات زراعی در حال اجراست
توسعه صادرات در گرو تغییر پارادایم تولید
تصمیم راهبردی برای تأمین برق پایدار صنایع انرژی‌بر؛ عرضه اختصاصی برق پتروشیمی‌ها از مرداد
قراردادهای اجاره تا پایان سال با سقف ۲۵ درصد تمدید می‌شوند + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ تیر
نماینده ایران در رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد مشخص شد