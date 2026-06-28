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تجمع اعتراضی مردم ترکیه؛«ناتو باید منحل شود» + فیلم

شهروندان ترکیه در استانبول با برگزاری یک تجمع گسترده مخالفت خود را با ناتو و سیاست‌های جنگ طلبانه این تشکیلات اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فعالان مخالف ناتو در ترکیه با برگزاری یک تجمع گسترده مقابل ساختمان «برج های ترامپ» در منطقه شیشلی استانبول برگزاری نشست ناتو در آنکارا طی روزهای ۷ و ۸ ژوئیه آتی را محکوم کردند.

در بیانیه پایانی این تجمع تاکید شد که ناتو یک تشکیلات امپریالیستی خون ریز است و دروغ های رواج داده شده مبنی بر این که ناتو یک تشکیلات دفاعی برای محافظت از منافع ترکیه است صحت ندارد. ملت‌های منطقه از عراق و فلسطین گرفته تا ایران و امروز نیز در ترکیه با سیاست های ناتو مخالف هستند.

 

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