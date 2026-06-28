باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای انتقال هم‌استانی‌ها به مراسم تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» خبر داد و گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و با هدف تسهیل حضور هم‌استانی‌های عزیز در این مراسم، تمامی ظرفیت‌های بخش حمل‌ونقل عمومی استان به حالت آماده‌باش درآمده است.

او افزود: هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، انجمن‌های صنفی، مدیران پایانه‌ها و رانندگان ناوگان عمومی انجام شده و اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و سواری‌های کرایه‌ای متناسب با میزان تقاضا آماده ارائه خدمات هستند.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: برنامه‌ریزی لازم برای اعزام منظم ناوگان از پایانه‌های مسافربری استان انجام شده و تلاش خواهد شد تا فرآیند جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم با نظم، ایمنی و آرامش کامل صورت گیرد.

محمدنژاد با تأکید بر اهمیت حفظ ایمنی سفر‌ها افزود: تمامی رانندگان موظف به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر، کنترل وضعیت فنی ناوگان و رعایت اصول ایمنی هستند تا سفری ایمن برای مسافران فراهم شود.

او همچنین از استقرار نیرو‌های نظارتی اداره‌کل در پایانه‌های مسافربری خبر داد و گفت: کارشناسان حمل‌ونقل بر نحوه ارائه خدمات، وضعیت ناوگان، رعایت نرخ‌های مصوب و کیفیت خدمت‌رسانی نظارت مستمر خواهند داشت.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: مرکز مدیریت و نظارت بر حمل‌ونقل مسافر نیز به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و پشتیبانی از ناوگان اعزامی خواهد بود.

محمدنژاد از مردم خواست برای برنامه‌ریزی بهتر سفر، بلیت خود را از مراکز و شرکت‌های مجاز تهیه کرده و زمان حرکت را با شرکت‌های حمل‌ونقل هماهنگ کنند.

وی در پایان با اشاره به آمادگی کامل مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی شایسته به هم‌استانی‌ها بسیج شده تا انتقال شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی در نهایت نظم، ایمنی و کیفیت انجام شود.