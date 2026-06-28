رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رهبر حزب اپوزیسیون «یاشر»، در پستی در ایکس از عملکرد بنیامین نتانیاهو به شدت انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رهبر حزب اپوزیسیون یاشر، در پستی در ایکس از عملکرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، انتقاد کرد و خواستار تحقیقی درباره تصمیمات مربوط به غزه و لبنان شد. آیزنکوت نوشت که نخست‌وزیری که کشور را کورکورانه به پایین‌ترین نقطه تاریخ کشانده و شبانه‌روز برای دامن زدن به تفرقه و تحریک کار می‌کند، شایسته این ملت نیست.

این سیاستمدار که با نزدیک شدن به انتخابات اسرائیل، محبوبیت او در حال افزایش است، گفت که نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی خود به «دروغ‌گویی درباره غزه و لبنان ادامه داده است». آیزنکوت با اشاره به محبوبیت روزافزون خود در آستانه انتخابات، بر لزوم پاسخگویی نتانیاهو در قبال عملکردش تأکید کرد.

او پیشتر، در گفت‌و‌گو با روزنامه «یدیعوت آحارونوت» با حمله به عملکرد نخست‌وزیر اسرائیل، تأکید کرد که او به‌جای ارائه یک راهبرد روشن، اسرائیل را در جبهه‌های مختلف به‌ویژه لبنان، وارد مسیری فرسایشی و پرهزینه کرده است. آیزنکوت با اشاره به اینکه تصمیم‌های اصلی درباره غزه، لبنان و ایران تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و نگرانی از محاکمه اتخاذ می‌شود، هشدار داد: «لبنان در تاریخ اسرائیل به قبرستان سیاسی نخست‌وزیران تبدیل شده است و نتانیاهو هر روز عمیق‌تر در این باتلاق فرو می‌رود.» او همچنین مدیریت دولت در جنگ غزه را فاقد افق راهبردی روشن توصیف کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: گادی ایزنکوت ، رژیم اشغالگر ، انتخابات اسرائیل
خبرهای مرتبط
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره توافق دولت لبنان و رژیم صهیونیستی: این قرارداد باطل و شرم‌آور است
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان یک روز پس از توافق امنیتی
نماینده حزب‌الله: اسرائیل در تلاش است تا از طریق مذاکرات امتیازاتی به دست آورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ارتش آمریکا حمله مجدد به ایران را تایید کرد
ترامپ با نقض مجدد تفاهمنامه، تجاوز به اهدافی در ایران را تائید کرد
شنیده شدن صدای انفجار در بحرین و کویت
بازی بزرگ تهران در هرمز
ادعای نتانیاهو درباره ادامه اشغالگری بر اساس چارچوب توافق شده با دولت لبنان
نقض تفاهم از دروازه هرمز
الکساندر ووجیچ از رئیس‌جمهوری صربستان استعفا می‌کند
نخست وزیر آرژانتین استعفا کرد
بایدن در سخنرانی انتخاباتی: ترامپ «بازنده» و «فاسد» است
نماینده کنگره: حملات آمریکا به ایران قطعنامه اختیارات جنگی را نقض می‌کند
آخرین اخبار
سازمان ملل: یمن بیشترین بار جمعیت گرفتار قحطی در جهان را به دوش می‌کشد
سازمان ملل: زلزله در ونزوئلا می‌تواند بیش از ۶.۷ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد
انتقاد شدید داوود اوغلو از موج دستگیری‌ها در ترکیه پیش از اجلاس ناتو: قدرت خود را به اسرائیل نشان دهید، نه به مردم
امیدواری اوکراین به دریافت دستکم ۱۵۴ میلیارد دلار از متحدان غربی خود
نخست وزیر آرژانتین استعفا کرد
بایدن در سخنرانی انتخاباتی: ترامپ «بازنده» و «فاسد» است
درخواست بنیاد حقوق بشر برای تحقیق و پیگرد قانونی بن گویر در آمریکا به اتهام نسل‌کشی
نماینده کنگره: حملات آمریکا به ایران قطعنامه اختیارات جنگی را نقض می‌کند
نقض تفاهم از دروازه هرمز
بازی بزرگ تهران در هرمز
شنیده شدن صدای انفجار در بحرین و کویت
ترامپ با نقض مجدد تفاهمنامه، تجاوز به اهدافی در ایران را تائید کرد
ارتش آمریکا حمله مجدد به ایران را تایید کرد
الکساندر ووجیچ از رئیس‌جمهوری صربستان استعفا می‌کند
ادعای نتانیاهو درباره ادامه اشغالگری بر اساس چارچوب توافق شده با دولت لبنان
موج گرمای مرگبار در فرانسه؛ ۱۰۹ فوتی طی ۲۴ ساعت در پاریس ثبت شد
موج گرما فرانسه را به آشوب کشاند؛ مردم برای خرید کولر تخفیف‌خورده با یکدیگر درگیر شدند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 
آمار قربانیان زلزله مرگبار ونزوئلا به ۱۴۳۰ نفر رسید
برآورد سازمان ملل از تأثیر زلزله ونزوئلا بر ۷ میلیون نفر
حزب‌الله: توافق جدید دولت لبنان، پوششی برای ادامه اشغالگری اسرائیل است
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره توافق دولت لبنان و رژیم صهیونیستی: این قرارداد باطل و شرم‌آور است
العربیه: شهباز شریف اواخر این هفته به تهران سفر می‌کند
آنتونیو تاجانی: ایتالیا آماده حمایت دیپلماتیک از توافق اسرائیل و لبنان است
ائتلاف‌سازی علیه ایران؛ فصل تازه فشار پس از تفاهم
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان یک روز پس از توافق امنیتی
شیوع تب دنگی در سریلانکا با عبور موارد ابتلا از ۵۰ هزار نفر به سطح اپیدمی رسید
روسیه کنترل شهرکی در اوکراین را به دست گرفت
یک کشته در برخورد هواپیمای سبک به یک ساختمان بلند در چین
روبیو: ترامپ ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۷ به هند سفر کند