رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رهبر حزب اپوزیسیون «یاشر»، در پستی در ایکس از عملکرد بنیامین نتانیاهو به شدت انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رهبر حزب اپوزیسیون یاشر، در پستی در ایکس از عملکرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، انتقاد کرد و خواستار تحقیقی درباره تصمیمات مربوط به غزه و لبنان شد. آیزنکوت نوشت که نخستوزیری که کشور را کورکورانه به پایینترین نقطه تاریخ کشانده و شبانهروز برای دامن زدن به تفرقه و تحریک کار میکند، شایسته این ملت نیست.
این سیاستمدار که با نزدیک شدن به انتخابات اسرائیل، محبوبیت او در حال افزایش است، گفت که نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی خود به «دروغگویی درباره غزه و لبنان ادامه داده است». آیزنکوت با اشاره به محبوبیت روزافزون خود در آستانه انتخابات، بر لزوم پاسخگویی نتانیاهو در قبال عملکردش تأکید کرد.
او پیشتر، در گفتوگو با روزنامه «یدیعوت آحارونوت» با حمله به عملکرد نخستوزیر اسرائیل، تأکید کرد که او بهجای ارائه یک راهبرد روشن، اسرائیل را در جبهههای مختلف بهویژه لبنان، وارد مسیری فرسایشی و پرهزینه کرده است. آیزنکوت با اشاره به اینکه تصمیمهای اصلی درباره غزه، لبنان و ایران تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و نگرانی از محاکمه اتخاذ میشود، هشدار داد: «لبنان در تاریخ اسرائیل به قبرستان سیاسی نخستوزیران تبدیل شده است و نتانیاهو هر روز عمیقتر در این باتلاق فرو میرود.» او همچنین مدیریت دولت در جنگ غزه را فاقد افق راهبردی روشن توصیف کرد.
منبع: الجزیره