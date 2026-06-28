تیم ملی والیبال امروز (یکشنبه) در لیگ ملت‌ها به مصاف کوبا می‌رود؛ پویا آریاخواه و شایان محرابی در این دیدار استراحت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال ایران از ساعت ١۵ دقیقه امروز (یکشنبه هفتم تیر) در هشتمین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف کوبا می‌رود.

بر این اساس سرمربی تیم ملی کشورمان از بین ۱۶ بازیکن حاضر در اورلئان، ۱۴ بازیکن را برای حضور در این مسابقه انتخاب کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:

پاسور: عرشیا به‌نژاد و علی رمضانی

قطر پاسور: علی حاجی پور و محسن دلاوری

دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی

مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری و یوسف کاظمی

لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

همچنین عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند.

به این ترتیب، پویا آریاخواه و شایان محرابی دو بازیکن تیم ملی کشورمان در دیدار مقابل کوبا استراحت خواهند داشت و از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا خواهند کرد.

لازم به ذکر است بر اساس مقررات فدراسیون جهانی والیبال از سال گذشته، تیم‌ها هر هفته می‌توانند تا ۴ بازیکن در لیست رزرو خود به کمیته کنترل معرفی کنند و شب قبل از بازی پیش از اعلام گزارش روزانه مسابقات با معرفی به ناظر فنی مسابقات در لیست ۱۴ نفره مسابقه خود بازیکنان را تعویض کنند.

برچسب ها: والیبال ، تیم ملی والیبال
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