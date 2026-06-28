باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، همزمان با آغاز «هفته حقوق بشر آمریکایی» که یادآور جنایات ضدبشری رژیم آمریکا علیه ملت ایران و سایر ملل جهان است، اعضای «ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» باحجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دیدار کردند.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، ضمن عرض تسلیت و تعزیت مجدد به‌مناسبت ایام حزن آل‌الله، به تبیین و تشریح ماهیت ضدبشری رژیم مستکبر و جهانخوار آمریکا پرداخت و اظهار کرد:جنایتکاری و آدمکشی در ذات و ماهیت رژیم خبث آمریکا است. ضدیت با بشر و حقوق بشر، عجین و آمیخته با ژن سردمداران رژیم آمریکاست.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بیشمار بودن جنایات آمریکا علیه ملل مختلف در طول تاریخ، تصریح کرد: هفته حقوق بشر آمریکایی، صرفاً یک نماد است؛ تشریح و تقریر جنایات آمریکا، در یک هفته میسر نیست؛ حتی چندین مجلد کتاب هم کفاف شرح جنایات آمریکا را نمی‌دهد؛ در این هفته صرفاً باید عناوین جنایات آمریکا را اعلام کرد و در طول سال، به بسط و شرح آنها پرداخت.

رئیس عدلیه به اهمیت راهبردی افشاگری پیرامون جنایات آمریکا پرداخت و عنوان کرد: شما اعضای ستاد بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و به طور کلی همه کسانی که در مسیر افشای جنایات آمریکا، جهاد تبیین می‌کنند، مشغول کاری زینبی هستند؛ این کار، بسیار باعظمت است؛ آن را قدر و ارج بدانید.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به شگرد‌های جنگ روانی آمریکا، خاطرنشان کرد: یکی از اهرم‌های سلطه‌گری آمریکا، فارغ از تجاوزات نظامی و تروریسم اقتصادی، مقوله‌ی جنگ رسانه‌ای و فریب و تزویر است؛ آمریکایی‌ها در «قلب واقعیت»، «حق جلوه دادن باطل» و «سفیدشویی جنایات‌شان» متخصص و متبحر هستند؛ آنها پس از ارتکاب جنایات، تلاش زیادی را به خرج می‌دهند تا با به کارگیری شگرد‌های عملیات روانی، نظیر روایت‌سازی‌های موازی و شایعه‌پراکنی، اذهان را متأثر و مغشوش سازند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، به داغدار بودن ملل مختلف جهان از جنایات آمریکا اشاره کرد و گفت: فقط ما نیستیم که زخم خورده از جنایات رژیم آمریکا و خونخواه امام شهیدمان و سایر شهدای‌مان از جمله کودکان معصوم میناب هستیم؛ بسیاری از ملل جهان، از جنایات آمریکا، زخم خورده و داغدارند و مترصد انتقام هستند؛ لکن در اذهان برخی از افراد همان ملل، تبلیغات و عملیات روانی آمریکایی‌هااثر سوء گذاشته است. چه بسا، اگر برای همان افراد نیز پیرامون جنایات متعدد آمریکایی‌ها افشاگری صورت گیرد، ذهن و ضمیر آنان نیز تغییر کند و آنها نیز از رژیم جنایتکار آمریکا، مطالبه‌گر شوند؛ فلذا باید با بهره‌گیری از امکانات فناورانه، هر چه بیشتر و در ابعاد وسیع‌تر به افشای جنایات آمریکایی‌ها پرداخت و در این زمینه تولید محتوا کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تشریح پیگیری‌های حقوقی و قضایی جنایات آمریکا علیه ملت ایران در ابعاد داخلی و بین‌المللی، تصریح کرد: دستگاه قضا با همراهی سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، با جدیت و اهتمام، جنایات جنگی آمریکا را علیه ملت ایران در مراجع بین‌المللی پیگیری می‌کند و نسبت به طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه جنایتکاران جنگی اصرار دارد. در این مسیر، مستندسازیدقیق، شامل جمع‌آوری شواهد، اسناد، تصاویر و شهادت‌نامه‌ها با رعایتاستاندارد‌های حقوقی بین‌الملل، یک اصل اساسی و مهم است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: قوه قضاییه طی چند سال اخیر، نسبت به برگزاری محاکمات عناصر تروریستی و عناصری که همگام با رژیم مستکبر آمریکا و یا به‌عنوان مزدور این رژیم، علیه مردم ما مرتکب جنایات شده‌اند، (از جمله منافقین و سلطنت‌طلبان) کوشا و فعال بوده است.

رئیس عدلیه ادامه داد: دادگاه‌های ذی‌صلاح داخلی، علیه برخی از مقامات آمریکایی که علیه مردم ما مرتکب جنایت شده‌اند، احکامی را صادر کرده‌اند؛ اگر چه ما نتوانسته‌ایم به اموال آن مقامات دسترسی پیدا کنیم تا آنها را ضبط کنیم، اما حتماً اگر دسترسی ما امکانپذیر شود، به احکام دادگاه‌ها عمل خواهیم کرد. آن کشتی آمریکایی نیز که چندی پیش توقیف و اموالش به نفع هم‌وطنان خسارت‌دیده از جنایات آمریکا ضبط شد، صرفاً یک نمونه بود و ما از این به بعد هم چنانچه به اموال آمریکایی‌های جنایتکار دسترسی پیدا کنیم، به موجب حکم قانونی دادگاه‌ها، آنها را توقیف و ضبط می‌کنیم.

قاضی‌القضات در ادامه با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های ذیربط در فقره‌ی افشاء و پیگیری جنایات آمریکا، خاطرنشان کرد: ما به جد معتقدیم که در حوزه‌ی افشاء و پیگیری جنایات آمریکا علیه ملت ایران، باید بر هم‌افزایی و هم‌پوشانی، دستگاه‌های ذیربط افزود؛ ما متأسفانه کار‌های موازی و متفرقه، زیاد انجام می‌دهیم؛ در مبحث افشاء و پیگیری جنایات آمریکا نیز، بخش‌های مختلف، سلسله کار‌هایی را انجام داده‌اند، لکن آن خروجی مطلوب هنوز حاصل نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ادعای حمایت آمریکایی‌ها از حقوق‌بشر، خنده‌دار و مضحک است، اظهار کرد: باید فهرست کاملی از جنایات متعدد آمریکایی‌ها تدوین شود؛ می‌توان برای تک‌تک این جنایات، کیفرخواست صادر کرد؛ ما می‌توانیم مستند به قوانین جهانی ناظر بر حقوق‌بشر (که صرفاً لغلغه زبان آمریکایی‌هاست و آنها کوچکترین اعتقادی به این قوانین ندارند) حداقل در ظاهر آمریکایی‌ها را محکوم و رسوا کنیم.

رئیس قوه قضاییه به جنایات جنگی رژیم آمریکا در خلال جنگ رمضان پرداخت و تصریح کرد: در همین جنگ تحمیلی اخیر علیه ملت ایران، رژیم متجاوز آمریکا مرتکب جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر شد؛ از جمله آنکه اماکن غیرنظامی و دارای مصونیت را به صورت تعمدی و هدفمند، بمباران کرد. رژیم سفاک آمریکا در جریان تجاوز به ایران با موشک‌های چندمرحله‌ای، اماکن غیرنظامی دارای نماد‌های آموزشی، درمانی و مسکونی را هدف قرار داد؛ اماکنی که بعضاً تا شعاع چند کیلومتری آن هیچمنطقه نظامی وجود نداشت. اینها مصداق بارز جنایت جنگی است و برای تک‌تک آنها می‌توان کیفرخواست صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در این نشست، با تبیین و تشریح مؤلفه‌های لازم برای تحقق «ایران قوی‌تر» بیان داشت: ما نیاز به ایران قوی‌تر داریم و یکی از پایه‌های اصلی ایران قوی، مردم هستند؛ مردم سرمایه اصلی هستند؛ ما باید بررسی کنیم که تاکنون چگونه با مردم رفتار کرده‌ایم و می‌خواهیم در ادامه چگونه با این مردم رفتار کنیم؟ هر چه داریم از مردم است؛ حضور مردم در این ۴۷ سال و مشخصاً در خلال و پس از جنگ تحمیلی سوم، معادلات را به نفع جبهه حق تغییر داد. بعثت این ملت و انسجام آن طی ۴ ماه اخیر، حقیقتآً شگفت‌انگیز بود. باید تلاش کنیم تا بر وحدت و آگاهی و روحیه جهادی این ملت گرانقدر، هر چه بیشتر بیفزاییم؛ باید کاری کنیم که دشمن زبون و غدّار دیگر در سودای یارگیری از این مردم نباشد؛ باید کاری کنیم کسانی که نگاه‌شان پس از جنگ تحمیلی اخیر مثبت شد، در اردوگاه و جبهه حق بمانند و خدای‌ناکرده از مسیر حقی که برگزیده‌اند، بازنگردند.

رئیس عدلیه عنوان کرد: از دیگر پایه‌های ایران قوی، اقتصاد است؛ اگر در اقتصاد غنی‌تر بودیم و اگر در تأمین برخی از کالا‌ها و مایحتاج عمومی، خودکفا بودیم، مسلماً در میدان جنگ و در خیابان، قوی‌تر ظاهر می‌شدیم. ما نمی‌توانیم به اقتصاد و معیشت مردم بی‌توجه باشیم؛ مردم ما علی‌رغم مشکلات معیشتی، حدود ۴ ماه است که خیابان‌ها را در حمایت از نظام اسلامی تسخیر کرده‌اند؛ ما نمی‌پذیریم که مردم به لحاظ اقتصادی مشکل داشته باشند و در عسرت باشند.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: از دیگر پایه‌های ایران قوی، مبحث فرهنگ است؛ دشمن بر روی هدف قراردادن زیرساخت‌های فرهنگی ما به شدت متمرکز شده است؛ تاریخ نیز ثابت کرده که دشمن از این مسیر بسیار نفوذ می‌کند. باید در این حوزه بسیار مراقبت داشته باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان گریزی به پریشان‌گویی‌های رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا زد و اظهار داشت: رئیس‌جمهور جنایتکار و دلقک آمریکا از ملت ایران ضربات کاری خورده است؛ او بواسطه‌ی همین ضربات کاری که دریافت کرده، مدام حرفش را عوض می‌کند؛ البته ما اعتنایی به این پریشان‌گویی‌ها نداریم و می‌دانیم که او از فکر جنایتکاری علیه ملت ایران خارج نشده است. او تصور داشت که بواسطه‌ی بمباران‌های هوایی و گسیل زمینی عناصر ضدانقلاب، طی ۴۸ ساعت کار ایران را تمام می‌کند لکن با وجود همه محاسبات مادی دقیق و تمامی هماهنگی‌ها و تجهیزات مدرن به کار گرفته، در نیل به این هدف شوم، ناکام ماند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «سراج» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از نخستین روز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، در بیش از ۱۰۰ بیانیه و گزارش روشنگرانه، تمام جنایات آمریکا علیه ملت ایران را هم رسانه‌ای کرده و هم به سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه ارائه داده است؛ این گزارشات به کلیه سفرای مقیم تهران، تمام سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و سازمان‌های بین‌المللی نیز ارسال شده است.

وی در ادامه گفت: ما در دادسرای بین الملل، ۲۸۵ پرونده در رابطه با اقدامات آمریکا علیه ملت ایران تشکیل داده‌ایم که از این تعداد، ۶۰ مورد منتهی به صدور کیفرخواست شده و این پرونده‌ها در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی هستند؛ قوه قضاییه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا را محکوم کرده است و اخیراً نیز حکم یکی از پرونده‌ها (مربوط به کشتی نفتی مصادره شده)، قطعی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «موسی‌پور» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: مجالس دهه اول محرم امسال، با حضور پرشورتر و پررنگ‌تر مردم ایران اسلامی نسبت به سنوات قبل برگزار شد و شکل و نوع شعار‌های محرم امسال نیز، با گذشته تفاوت داشت؛ فی‌الواقع در محرم امسال، مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) احیا شد.

وی در همین راستا افزود: در ایام دهه اول محرم سال جاری، پیوندی میان هیئات و مجالس عزای حضرت سیدالشهدا (ع) با میادین و مردم مبعوث‌شده، برقرار شد و شاهد شور و هیجان بی‌نظیری از سوی مردمِ عزادار ایران اسلامی بودیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حوادث و وقایعی که تاریخ جمهوری اسلامی ایران به خود دیده، عنوان کرد: چنانچه حوادثی نظیر هفت تیر ۱۳۶۰ در هر ساختار و سیستمی به جز جمهوری اسلامی رخ می‌داد، باعث فروپاشی آن ساختار و سیستم می‌شد ولیکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر پشتوانه عظیم مردمیِ خود، تاکنون توانسته از این قبیل حوادث، به سلامت عبور کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور با بیان اینکه جمعیت‌های عظیم و میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ دی، ۲۲ بهمن و روز قدس سال ۱۴۰۴ بود که فتنه آشوب‌طلبان واغتشاشگران داخلی را خنثی کرد، گفت: مردم امروز ۱۱۷ روز است که پس از شروع جنگ رمضان، در خیابان‌ها و میادین باقی مانده‌اند و باطل‌السحر همه فتنه‌های دشمنان شده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی، هفته‌ای است که در آن، مجموعه‌ای از جنایات مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا علیه ملت ایران در طول تاریخ صورت گرفته است؛ نامگذاری این هفته با نظر رهبر شهید انقلاب اسلامی صورت گرفت و از ششم تا دوازدهم تیرماهبه هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی اختصاص پیدا کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تا به امروز، در تبیین و تشریح جنایات سنگین و عظیم آمریکا در کشورمان، کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته است؛ نباید امروز وضعیت به گونه‌ای باشد که کسی در کشور ما، نگاه خوشبینانه به رژیم فاسد و جنایتکار آمریکا داشته باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بدون شک، هماهنگی و همکاری میان ستادبازخوانی حقوق بشر آمریکایی و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، می‌تواند دستاورد‌های فراوانی در پیگیری‌های حقوقی جنایات آمریکا و وارد کردن مردم به صحنه در این مقوله داشته باشد.

«عزیزی» رئیس ستاد هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی نیز طی سخنانی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طی سنوات گذشته نقش موثری در برگزاری، پاسداشت و گرامیداشت مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی در کشور داشته است ولیکن احساس می‌شود که این شورا یاور و کمکی نداشته و دستگاه‌های اجرایی کشور مساعدت چندانی به آن نکرده‌اند.

رئیس ستاد هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی افزود: ما باید بتوانیم در هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی، عمق جنایات، کینه‌توزی‌ها و خباثت‌های آمریکا علیه ملت ایران را برای آحاد ملت ایران تبیین کنیم و صرفاً کار خود را به برگزاری یک مراسم و یا چاپ یک بَنر، محدود نکنیم.

عزیزی همچنین گفت: مراسمات مربوط به هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی از شامگاه پنجم تیرماه در مسجد ابوذر تهران آغاز شد و بنا داریم در ادامه نیز با یک برنامه منسجم و منظم، سایر مراسمات پیشبینی شده را برگزار کنیم.

عزیزی در ادامه، خواستار تعامل و همکاری حداکثری مجموعه‌های قضایی استان‌های مختلف با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در راستای اجرای هرچه بهتر مراسمات و برنامه‌های پیشبینی شده در هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی شد.

وی خاطرنشان کرد: بدون تردید، قوه قضاییه نیز با توجه به سالروز شهادت دکتر بهشتی و یارانش در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، می‌تواند نقش موثری در بازخوانی و افشای حقوق بشرآمریکایی داشته باشد.

رئیس ستاد هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی همچنین خواستار پیگیری دستگاه قضایی برای تدوین کیفرخواست ملت ایران علیه منشأ تروریسم یعنی رژیم آمریکا شد و تصریح کرد: مطمئناً قوه قضاییه از جنایت صورت گرفته در میناب و لامرد به سادگی عبور نخواهد کرد؛ دشمن آمریکایی طی جنگ رمضان، بر خلاف همه اصول و قواعد حاکم بر جنگ، از سلاح ممنوعه در جنایت لامرد استفاده کرد.

حجت الاسلام «میرتاج الدینی» معاون امور استان‌ها و مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در این جلسه، ضمن برشمردن عناوین برخی برنامه‌های پیشبینی شده در هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: در برنامه‌ها و مراسماتِ امسال هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی، علاوه بر اِفشای اَبعاد مختلف جنایات آمریکایی‌ها در قبال ملت ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته، زوایای پیدا و پنهان کشتار دانش آموزان مدرسه شجره طیبه «میناب» و جنایتِ صورت گرفته در «لامرد» طی جنگ رمضان نیز بازخوانی خواهد شد.

حجت‌الاسلام «خداداده» مسئولِ تهران بزرگ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به ذکر برنامه‌های پیشبینی شده ستاد هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی در پایتخت ایران اسلامی پرداخت و گفت: این مراسمات از شامگاه پنجم تیر امسال با استقبال قابل توجه مردم در مسجد ابوذر آغاز شد و در ادامه نیز با همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه و برخی تشکل‌های حقوقی، مراسمی در مجموعه سرچشمه با حضور ۳۰۰ حقوقدان و خانواده‌های معظم شهدای حادثه هفتم تیرماه برگزار خواهد شد. همچنین در روز پنجشنبه یک کنفرانس بین المللی با حضور ۱۲۰ نفر از اندیشمندان در مجموعه ایوان شمس برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام «محمودی» مسئول شهرستان‌های استان تهران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طی سخنانی از همکاری و سخنرانی مسئولان قضایی در سخنرانی‌های پیش از خطبه‌های نماز جمعه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه قدردانی کرد.

«معاف» معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینیز در این جلسه با اشاره به لزوم استفاده صحیح از ظرفیت عظیم مردمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: قوه قضاییه از جمله نهاد‌هایی است که می‌تواند با عملکرد خود، سرمایه اجتماعی نظام را تا حد قابل توجهی افزایش دهد؛ امیدواریم که عدلیه، قدر این ظرفیت خود را بداند و به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کند.