در پی ۲ حادثه رانندگی در محورهای فارس ۸ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر برخورد ۲ دستگاه پراید و همچنین واژگونی یک موتورسيکلت در جاده های فارس ۸ نفر مصدوم شدند.

۵ مصدوم بر اثر تصادف در شیراز

برخورد ۲ خودرو پراید در شیراز ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه پراید در میدان صنایع شیراز، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این تصادف، ۵ نفر مصدوم شدند که کارشناسان اورژانس با حضور در محل و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای تکمیل درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال دادند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس بیان کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

۳ مصدوم بر اثر واژگونی موتورسیکلت در لامرد

در پی واژگونی موتورسیکلت در لامرد ۳ نفر مصدوم شدند.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام حادثه واژگونی موتورسیکلت روبروی شهرداری در لامرد به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

او اضافه کرد: در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند که کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، آن ها را برای ادامه درمان به بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد منتقل کردند.

وکیل زاده تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.