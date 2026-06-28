مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به کاهش منابع آبی، افزایش دمای هوا و ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب، نسبت به هرگونه استفاده غیرمجاز از آب شرب هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نوریزدان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به کاهش منابع آبی، افزایش دمای هوا و ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب، نسبت به هرگونه استفاده غیرمجاز از آب شرب هشدار داد و تأکید کرد: با افرادی که از آب آشامیدنی برای مصارف غیرمجاز، به‌ویژه آبیاری باغ‌ها، مزارع، فضای سبز، شست‌وشوی محوطه‌ها، استخرها و سایر مصارف خارج از چارچوب قانونی استفاده کنند، با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه آب شرب یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی و حق مشترک همه شهروندان است، اظهار کرد: در شرایطی که بخش قابل توجهی از کشور با محدودیت منابع آبی و تنش آبی مواجه است، استفاده از آب شرب برای مصارفی غیر از نیازهای ضروری خانوار، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، موجب کاهش فشار شبکه، اختلال در تأمین آب مشترکان و افزایش مشکلات در توزیع عادلانه آب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان افزود: تیم‌های بازرسی و پایش این شرکت به‌صورت مستمر شبکه توزیع و انشعابات را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اعم از استفاده غیرمجاز از آب شرب، انشعاب غیرقانونی یا تغییر کاربری انشعاب، ضمن قطع انشعاب و اعمال جرایم قانونی، پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

وی تصریح کرد: استفاده از آب شرب برای آبیاری باغ‌ها، مزارع کشاورزی، باغچه‌های وسیع، شست‌وشوی خودرو، معابر، حیاط‌های بزرگ، دامداری‌ها و سایر فعالیت‌هایی که نیازمند آب غیرشرب هستند، برخلاف ضوابط بوده و در شرایط فعلی قابل قبول نیست. این‌گونه مصارف باید از منابع آب متناسب با نوع فعالیت تأمین شود تا آب آشامیدنی برای نیازهای اساسی مردم حفظ شود.

مدیرعامل آبفا لرستان با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست، گفت: مشارکت مردم در صرفه‌جویی و مصرف مسئولانه، مهم‌ترین عامل در عبور از شرایط کم‌آبی است. هر شهروند با رعایت چند اصل ساده مانند پرهیز از هدررفت آب، رفع نشتی‌های داخلی، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و خودداری از مصارف غیرضروری می‌تواند نقش مؤثری در حفظ این سرمایه ارزشمند ایفا کند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از آب شرب، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در پایان خاطرنشان کرد: تأمین پایدار آب شرب نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه شهروندان است. حفظ منابع آبی، صیانت از حقوق نسل‌های آینده و جلوگیری از هدررفت آب، وظیفه‌ای همگانی است و شرکت آب و فاضلاب با هرگونه اقدام که امنیت تأمین آب شرب مردم را به خطر بیندازد، مطابق قانون و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد کرد.