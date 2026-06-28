باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به فعالیت سامانه بارشی جدید، نسبت به احتمال وقوع سیلاب محلی، آب‌گرفتگی معابر و افزایش حجم آب رودخانه‌ها هشدار داد و از آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی خبر داد.

او با اشاره به آغاز فعالیت این سامانه بارشی از بامداد امروز یکشنبه هفتم تیر تا صبح دوشنبه هشتم تیر، گفت: این سامانه با رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید، رعد و برق و احتمال آب‌گرفتگی معابر همراه خواهد بود و تمامی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و اعضای ستاد مدیریت بحران استان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

مخمدی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه، افزود: احتمال افزایش حجم آب رودخانه‌ها، وقوع سیلاب محلی، ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی، خسارت به سازه‌های کم‌مقاومت و اختلال در تردد جاده‌ای از مهم‌ترین پیامد‌های این سامانه بارشی است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران از شهروندان خواست از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و در تردد به‌ویژه در محور‌های کوهستانی، احتیاط لازم را داشته باشند.

محمدی همچنین با توصیه به خودداری از فعالیت‌های گردشگری، طبیعت‌گردی و کوهنوردی در زمان فعالیت سامانه بارشی، بر استحکام‌بخشی سازه‌های موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و تجهیزات سبک تأکید کرد.

او از کشاورزان، دامداران و بهره‌برداران بخش‌های مختلف نیز خواست با پیگیری اطلاعیه‌های تخصصی، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت‌های احتمالی در نظر بگیرند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: تمامی دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و اعضای ستاد‌های مدیریت بحران شهرستان‌ها در آمادگی کامل قرار دارند و از شهروندان درخواست می‌شود با پیگیری اطلاعیه‌های رسمی و پرهیز از حضور غیرضروری در مناطق پرخطر، توصیه‌های ایمنی را به‌دقت رعایت کنند.

او افزود: رعایت این هشدار‌ها نقش مهمی در حفظ جان شهروندان و کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات جوی خواهد داشت.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران