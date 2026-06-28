معاون دریایی سازمان بنادر گفت:قرارداد ۲۷ ساله ایران و قزاقستان برای ایجاد یک مرکز لجستیکی منعقد می‌شود و می‌تواند نقش موثری در افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی کشور و توسعه مبادلات تجاری ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - الله مراد عفیفی‌پور معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای بین‌المللی در حوزه دریانوردی گفت: دریانوردی یک شغل بین‌المللی است و به دلیل تردد دریانوردان در نقاط مختلف جهان، الزامات و استانداردهای این حوزه از سوی مراجع بین‌المللی از جمله سازمان جهانی دریانوردی تدوین شده است.

عفیفی‌پور با بیان اینکه استانداردهای بین‌المللی آموزش، آزمون و صدور گواهینامه دریانوردی در قالب کنوانسیون STCW تدوین شده است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با افتخار در فهرست سفید این کنوانسیون قرار دارد؛ به این معنا که تمامی استانداردها و الزامات بین‌المللی مورد نیاز برای ارتقای کیفیت آموزش دریانوردان در کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۶۲ مرکز آموزش دریانوردی در کشور فعال است و چهار دانشگاه دریانوردی نیز آموزش، ارتقای مهارت و توانمندسازی نیروی انسانی این حوزه را بر عهده دارند. این مراکز به‌صورت مستمر در حال آموزش و ارتقای سطح مهارت دریانوردان ایرانی هستند.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی ادامه داد: استفاده از شبیه‌سازها و سیمولاتورهای آموزشی با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا، توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش دریانوردان دارد و همین موضوع سبب شده ایران در فهرست سفید کنوانسیون سازمان جهانی دریانوردی قرار گیرد.

عفیفی‌پور تصریح کرد: قرار گرفتن در این فهرست به این معناست که دریانوردان ایرانی می‌توانند همانند دریانوردان کشورهای دارای استانداردهای بالای بین‌المللی، در کشتی‌های مختلف و حتی کشتی‌هایی با پرچم سایر کشورها فعالیت کنند.

وی همچنین از امضای تفاهمنامه شناسایی مدارک دریانوردی ایران با ۳۲ کشور خبر داد و گفت: بر اساس این توافق‌ها، دریانوردان ایرانی می‌توانند با گواهینامه‌های صادرشده در کشور، در کشتی‌های تحت پرچم این کشورها فعالیت کنند که این موضوع نشان‌دهنده توانمندی آموزشی، کیفیت آموزش‌ها و انطباق مراکز آموزشی دریانوردی ایران با استانداردهای بین‌المللی است.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با اشاره به قرارداد همکاری ایران و قزاقستان برای راه‌اندازی یک مرکز لجستیکی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصاد دریایی در جهان، موضوع ترانزیت کالا است و ایران به دلیل برخورداری از سواحل شمالی و جنوبی و بنادر متعدد، ظرفیت قابل توجهی در این حوزه دارد.

عفیفی‌پور گفت: بنادر کشور امکان پذیرش انواع کشتی‌ها و ارائه خدمات مختلف را دارند و همچنین در مسیر کریدورهای شرقی ـ غربی و کریدور شمال ـ جنوب قرار گرفته‌اند؛ به همین دلیل قزاقستان برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، درخواست سرمایه‌گذاری در بنادر ایران را مطرح کرده است.

وی افزود: این قرارداد ۲۷ ساله برای ایجاد یک مرکز لجستیکی منعقد می‌شود و می‌تواند نقش موثری در افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی کشور و توسعه مبادلات تجاری ایفا کند.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته نیز وزیر راه و شهرسازی در سفر به قزاقستان با مسئولان این کشور دیدارهایی داشت و پس از آن، روند تنظیم تفاهمنامه و قرارداد این همکاری دنبال شد.

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، بنادر
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