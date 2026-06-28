رئیس فدراسیون صنعت آب کشور گفت: امسال در تهران با ۳۴ درصد کسری بارش مواجه هستیم، در قم این کسری حدود ۳۵ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حاجی‌کریمی رئیس فدراسیون صنعت آب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند امنیت قضایی، نقشه راه آب کشور و سند سازگاری با کم‌آبی، وجه مشترک همه این برنامه‌ها این است که اگر بخواهیم در فلات ایران به زندگی پایدار ادامه دهیم و دچار فروپاشی زیستی نشویم، باید حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب از مصرف آب کشور کاهش یابد.

او افزود: فروپاشی زیستی به این معناست که میزان مصرف آب از منابع موجود بیشتر شود و در نتیجه پدیده‌هایی مانند فرونشست زمین رخ دهد. در حالی که در دنیا فرونشست بیش از ۵ میلی‌متر در سال به عنوان بحران شناخته می‌شود، در تهران مناطقی وجود دارد که سالانه تا ۳۶۰ میلی‌متر فرونشست ثبت شده که نشان‌دهنده شرایط بسیار نگران‌کننده است.

حاجی‌کریمی با اشاره به وضعیت بارش‌ها در کشور گفت: امسال در تهران با ۳۴ درصد کسری بارش مواجه هستیم، در قم این کسری حدود ۳۵ درصد است و در استان‌هایی مانند سمنان نیز شرایط مشابهی وجود دارد. در مقابل در برخی مناطق کشور مانند کردستان بارش‌ها افزایش یافته و حتی شهر مریوان امسال رکورد بارش بندر انزلی را ثبت کرده است.

او ادامه داد: شهر تهران که جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر را در خود جای داده و بخش مهمی از اقتصاد کشور در آن متمرکز است، امسال تنها ۱۷۳ میلی‌متر بارش دریافت کرده در حالی که رکورد ۳۷ ساله بارش این شهر ۳۶۱ میلی‌متر بوده است؛ یعنی عملاً کمتر از نصف میانگین بارندگی را تجربه کرده‌ایم.

رئیس فدراسیون صنعت آب کشور با اشاره به مطالب رسانه ها در خصوص پر بودن سدها بیان کرد: یکی از دلایل این موضع این است که بارش برف امسال دیرهنگام و در اسفند ماه رخ داده و هنوز به طور کامل ذوب نشده است. از سوی دیگر به دلیل استفاده بیشتر از نیروگاه‌های برق‌آبی برای جبران کسری تولید برق، مدیریت مخازن سد‌ها به شکل متفاوتی انجام شده و این موضوع باعث شده برخی سد‌ها مانند سد کرج پرآب به نظر برسند، اما این موضوع نباید باعث غفلت از صرفه‌جویی در مصرف آب شود.

او تاکید کرد: در سال‌های اخیر سد‌ها کمتر از ۴۰ درصد آب مورد نیاز تهران را تامین کرده‌اند و بخش عمده تامین آب به منابع زیرزمینی وابسته شده است که همین مسئله باعث تشدید فرونشست زمین شده است.

حاجی‌کریمی با اشاره به وضعیت سفره‌های زیرزمینی گفت: در حال حاضر به دلیل برداشت‌های سنگین سال‌های اخیر و به‌ویژه برداشت‌های شدید سال گذشته، وضعیت سفره‌های زیرزمینی به شدت منفی شده و عملاً ظرفیتی برای بارگذاری جدید وجود ندارد؛ بنابراین مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب در تهران یک ضرورت دائمی است.