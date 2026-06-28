نمایشگاه عکسی با عنوان «از تاریکی تا رهایی» به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در مجتمع فرهنگی هنری شفت برپا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت اعلام کرد: همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر، نمایشگاه عکس «از تاریکی تا رهایی» در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری این شهرستان برپا شده است.

این نمایشگاه با هدف فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به نسل جوان و متشکل از ۳۰ عکس رنگی به ابعاد ۳۰ در ۶۰ با موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی و پیامد‌های ناشی از اعتیاد است و تا روز جمعه ۱۲ تیر ماه برای بازدید عموم دائر است.

برنامه‌های ملی امسال هفته مبارزه با مواد مخدر از امروز یکشنبه ۷ تیر ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

شهرستان شفت در غرب استان گیلان قرار دارد.

برپایی نمایشگاه عکس «از تاریکی تا رهایی» در شفت

برچسب ها: نمایشگاه عکس ، مبارزه با مواد مخدر
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