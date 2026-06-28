باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانههای محلی گزارش دادند که کره جنوبی و ژاپن روز یکشنبه توافق کردند که تبادلات و همکاریهای دفاعی دو جانبه، از جمله در فناوریهای پیشرفته مانند هوش مصنوعی را تعمیق بخشند.
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که این تفاهم مشترک در مذاکرات سئول بین وزیر دفاع کره جنوبی، آن گیو-بک و همتای ژاپنیاش، شینجیرو کویزومی حاصل شد.
کویزومی روز شنبه برای یک سفر دو روزه - اولین سفر خود به عنوان وزیر دفاع - وارد پایتخت کره جنوبی شد، زیرا دو طرف به دنبال تقویت همکاریهای دفاعی در بحبوحه بهبود روابط دوجانبه هستند. این اتفاق ماهها پس از سفر وزیر دفاع کره جنوبی به ژاپن در ژانویه رخ میدهد.
در بیانیه مطبوعاتی مشترکی که پس از مذاکرات منتشر شد، آمده است: «دو وزیر توافق کردند که به پیشبرد تبادلات و همکاری بین تیمهای آکروباتیک دو کشور - عقابهای سیاه کره جنوبی و ایمپالس آبی ژاپن - ادامه دهند.»
آنها همچنین توافق کردند که تمرینات جستوجو و نجات را برای موارد احتمالی مختلف دریایی بیشتر توسعه دهند و برای همکاری بیشتر در زمینههای علمی و فناوری پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی، تلاش کنند.
دو طرف همچنین تعهد خود را برای خلع سلاح کامل هستهای شبه جزیره کره و برقراری صلح پایدار در منطقه مجدداً تأیید کردند.
اوایل این ماه، دو کشور برای اولین بار در نه سال گذشته، تمرینات مشترک جستوجو و نجات دریایی خود را از سر گرفتند.
منبع: آناتولی