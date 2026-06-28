باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در دیدار با محمود شبستری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهارکرد: براساس بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیسجمهور به وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی که سه استان برگزارکننده مراسم تشییع را شامل میشود، هرگونه درخواست و مکاتبه دستگاههای اجرایی و موارد مورد نیاز با وزارتخانهها یا دستگاههای همتراز در استان، پیگیری خواهد شد.
وی افزود: پیشنهاد مشخص شورای تأمین، برگزاری مراسم تشییع بهصورت هوایی است و به نظر میرسد این پیشنهاد اجرایی شود. اجرای این شیوه موجب کاهش تراکم جمعیت میشود، مراسم را به شکل سایر راهپیماییها مدیریت میکند و از نظر امنیت، مدیریت ازدحام جمعیت و سایر ملاحظات، شرایط مناسبتری را فراهم خواهد کرد.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر نقش مهم حافظان سلامت در این مراسم، گفت: مهمترین موضوع، حفظ سلامت مردم است و همه دستگاهها باید سلامت مردم را در اولویت قرار دهند.
مظفری همچنین خطاب به مسئولان حوزه سلامت گفت: موازیکاریها را مدیریت کنید. امنیت مراسم بر عهده نیروهای امنیتی و نظامی است و پیشتر هم تاکید شده که در حوزه امنیت باید موازیکاریها را آنها مدیریت کنند. از طرفی نیز مسئولیت حوزه درمان و سلامت برعهده مجموعه شما خواهد بود.
همچنین محمود شبستری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهارکرد: تمامی بیمارستانها در صورت لزوم، برای پوشش درمانی احتمالی شرکت کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید در حالت آمادهباش قرار دارند، تمامی مرخصیها لغو شده و تمامی پروتکلهای لازم برای برگزاری مراسم رعایت شده است. حوزه سلامت برای هر سناریویی آمادگی کامل دارد و، زیرا سلامت مردم در اولویت است.
وی افزود: از ۷۲ ساعت پیش از برگزاری مراسم، ظرفیت اتاقهای عمل کاهش مییابد و از ۲۴ ساعت قبل نیز بخشی از ظرفیت بیمارستانها بهمنظور افزایش آمادگی، خالی نگه داشته خواهند شد. همچنین ۲۰ برنامه آموزشی سهدقیقهای با موضوع گرمازدگی، مسمومیت و نحوه مواجهه با بیماران قلبی و کلیوی تهیه شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در حوزه دارو و ملزومات پزشکی نیاز به پشتیبانی وجود دارد؛ در این زمینه خواهشمندیم که با همکاری استانداری، این موضوع حل و فصل شود.
شبستری با اشاره به محدودیتهای فیزیکی برای برگزاری مراسم تشییع در خارج از شهر تأکیدکرد: هدف، برگزاری مطلوب مراسم تشییع است و در صورت برگزاری مراسم در سطح شهر، مردم نیز در اجرای امور همکاری خواهند کرد. تأکید ما بر برگزاری مراسم در شهر است؛ هرچند در هر محل دیگری که مراسم برگزار شود، حوزه سلامت آمادگی کامل برای ارائه خدمات و همکاری را خواهد داشت.
منبع: استانداری خراسان رضوی