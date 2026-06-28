معاون حمل‌ونقل راهداری فارس اعلام کرد تمامی اعزام‌های گروهی به منظور حضور در مراسم تشییع، باید با هماهنگی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و مراجع ذی‌صلاح انجام شود تا از فعالیت ناوگان غیرمجاز جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی استوان معاون حمل‌ونقل، با اشاره به اهمیت و ابعاد گسترده مراسم تشییع و خاکسپاری فرمانده شهید امت، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه ترددها و جلوگیری از هرگونه آشفتگی در مسیرهای اصلی تأکید کرد.

استوان با هدف تسهیل سفر مسافران و جلوگیری از بروز مشکلات در شبکه حمل‌ونقل عمومی، دو توصیه حیاتی را برای مسافرانی که قصد سفر از استان فارس به مقاصد تهران و مشهد مقدس را دارند، اعلام کرد.

او در این خصوص اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی حجم بالای تردد در این مسیرها، از تمامی مسافران درخواست می‌شود جهت جلوگیری از اتلاف وقت و مواجه با چالش‌های احتمالی در مسیرهای پرتردد، حتماً بلیت برگشت خود را از همان مبدأ سفر تهیه نمایند. این اقدام، تضمین‌کننده برنامه‌ریزی دقیق مسافران و پیشگیری از کمبود ظرفیت در مسیر بازگشت خواهد بود.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس در ادامه، در خصوص اعزام‌های گروهی و کاروانی تصریح کرد: «تمامی گروه‌ها و کاروان‌هایی که قصد دارند به صورت جمعی به سمت تهران و مشهد اعزام شوند، ملزم هستند پیش از هرگونه اقدام، جهت دریافت مجوزهای قانونی و عقد قراردادهای رسمی، با انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل مسافری در شیراز و همچنین مراجع ذی‌صلاح در شهرستان‌های مبدأ هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند.»

استوان در پایان، با تأکید بر لزوم رعایت نظم عمومی، خاطرنشان کرد که این هماهنگی‌ها برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌های غیرمجاز و تضمین امنیت و کیفیت خدمات به کاروان‌ها، کاملاً ضروری و الزامی است.

منبع: راهداری فارس

برچسب ها: راهداری فارس ، فارس ، تهران ، مشهد ، اتوبوس
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