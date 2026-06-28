مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین گفت: عملیات احداث و بازسازی ۱۲ واحد آسیب دیده از جنگ رمضان در روستای تَتَنَک شهرستان بویین زهرا هم اکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان- اصغر گونجی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین گفت: تاکنون تعمیرات ۱۵۶ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در سطح استان به اتمام رسیده و ۹۸ واحد دیگر نیز در مراحل مختلف تعمیر و بازسازی قرار دارند.

وی، از تعمیرات جزیی حدود ۵۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده با هدف بازگرداندن شرایط عادی سکونت و رفع خسارت‌های وارده خبر داد و تاکید کرد: در همین رابطه برای ۱۲ واحد مسکونی تخریب‌شده در روستای تَتَنَک از توابع شهرستان بویین زهرا، پروانه ساختمانی صادر و عملیات اجرایی این واحد‌ها نیز در مراحل مختلف فونداسیون، اجرای اسکلت و نازک‌کاری قرار دارد.

گونجی اضافه کرد: از مجموع ۲۶ واحد مسکونی آسیب دیده این روستا، ۱۲ واحد احداثی، سه واحد تعمیری و ۱۱ واحد دیگر نیز خسارتی برآورد شده‌اند.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین، مجموع پیشرفت فیزیکی این واحد‌ها تاکنون به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

گونجی اضافه کرد: این در حالی است که در منطقه نجف آباد قزوین نیز برای هفت واحد تخریبی، دستور تهیه نقشه صادر شده و پرونده‌ها در مرحله اخذ پروانه قرار دارند تا پس از طی مراحل قانونی، عملیات اجرایی و بازسازی آنها آغاز شود.

منبع: بنیاد مسکن قزوین