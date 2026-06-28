باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حضور عراقچی در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد + فیلم

تصاویری از حضور وزیر خارجه در یادمان شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر خارجه امروز پس از ورود به فرودگاه بغداد، به یادمان شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد ادای احترام کرد.

مطالب مرتبط
حضور عراقچی در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد + فیلم
young journalists club

عراقچی: دخالت در مدیریت ایران بر تنگه هرمز تنش‌ها را تشدید می‌کند

حضور عراقچی در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد + فیلم
young journalists club

مذاکره با میز خالی + فیلم

حضور عراقچی در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد + فیلم
young journalists club

فوتبال در حاشیه مذاکرات؛ عراقچی و همتی پای بازی ایران و بلژیک

حضور عراقچی در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد + فیلم
young journalists club

حضور عراقچی در تجمع شبانه مردم تهران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۶۹۵
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۶۲۷

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
۴۲۴

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۳۸۱

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم
۳۳۸
سایمونز، پژوهشگر سوئدی:

ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha