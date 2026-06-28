حضور عراقچی در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0628\u063a\u062f\u0627\u062f\u060c \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u0628\u0648\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0627\u0644\u0645\u0647\u0646\u062f\u0633 \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0628\u063a\u062f\u0627\u062f \u0627\u062f\u0627\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\n