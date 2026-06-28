باشگاه خبرنگاران جوان - سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، صبح امروز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به رویکردهای درمانی اعتیاد اظهار کرد: در گذشته نگاه غالب این بود که فرد پس از ابتلا به اعتیاد باید وارد فرآیند درمان شود، در حالی که امروز مشخص شده باید به قبل از ابتلا و همچنین پس از درمان نیز توجه جدی داشت.
وی افزود: بسیاری از عوامل زمینهساز اعتیاد پیش از مصرف مواد در فرد شکل میگیرد؛ عواملی مانند افسردگی، اختلالات رفتاری، مشکلات و تعارضات خانوادگی، اختلالات خواب و سایر شرایطی که تعادل روانی فرد را بر هم میزند، میتواند زمینهساز گرایش به مصرف مواد مخدر شود. در چنین شرایطی فرد برای بازگرداندن تعادل خود ممکن است به سمت مصرف مواد یا دارو سوق پیدا کند.
عباسی با تأکید بر اینکه درمان اعتیاد باید چندبعدی باشد، تصریح کرد: ما در حوزه درمان با دو نوع مداخله اصلی مواجه هستیم؛ یکی درمان دارویی و دیگری درمانهای غیر دارویی. از آنجا که علل اعتیاد متنوع و ریشهای است، صرفاً با دارو نمیتوان این بیماری را کنترل کرد و باید به ابعاد روانی و اجتماعی نیز توجه شود.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در بخش دارویی، داروهایی که در ایران و بسیاری از کشورهای جهان استفاده میشود نقش مهمی در کنترل وابستگی دارند. در حال حاضر بوپرنورفین یکی از داروهای اصلی در درمان اعتیاد محسوب میشود. همچنین شربت اپیوم نیز در کشور مورد استفاده قرار میگرفت که در سالهای اخیر میزان مصرف آن با کاهش همراه بوده است.
وی افزود: این داروها عمدتاً برای کاهش علائم ترک و کمک به بازگشت تدریجی فرد به زندگی عادی مورد استفاده قرار میگیرند، اما به تنهایی کافی نیستند.
عباسی با اشاره به ضرورت مداخلات روانی و اجتماعی در فرآیند درمان گفت: در کنار درمان دارویی، استفاده از روشهایی مانند رواندرمانی، رفتاردرمانی، هنردرمانی و آموزش مهارتهای زندگی ضروری است. هدف این است که فرد از نظر ذهنی، رفتاری و اجتماعی نیز بازتوانی شود و بتواند به زندگی سالم و پایدار بازگردد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در جهان اظهار کرد: امروزه شاهد افزایش مواد روانگردان و صنعتی هستیم.
وی افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ نوع ماده روانگردان جدید شناسایی شده که بهطور مستمر نیز در حال افزایش است و این مواد متناسب با ذائقه مصرفکنندگان مختلف طراحی و تولید میشوند.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد: یکی از نگرانیهای جدی این است که برخی از نوجوانان و جوانان، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، بدون آگاهی کافی و گاهی برای افزایش تمرکز در ایام امتحانات به مصرف این مواد روی میآورند، در حالی که این اقدام میتواند به وابستگی شدید و ورود به چرخه اعتیاد منجر شود.
عباسی تأکید کرد: مقابله با اعتیاد تنها در حوزه درمان خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند آموزش، پیشگیری، آگاهیرسانی و مداخلات اجتماعی گسترده است تا بتوان از گسترش این آسیب اجتماعی جلوگیری کرد.
عباسی در پاسخ اظهار کرد: چند طرح بسیار نوین در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته که کاملاً هوشمندانه و با هدف رفع نواقص گذشته طراحی شده است. از جمله این طرحها میتوان به «طرح تحول درمان»، «مرکز امید و زندگی» و همچنین تنظیم شیوهنامه نگهداری مادران باردار معتاد اشاره کرد. همچنین برنامههایی نیز برای گروههای جوان و نوجوان در حال اجراست که از طرحهای مهم و ارزشمند این حوزه محسوب میشوند.
وی افزود: در طرح تحول درمان، بازنگری و اصلاح قوانین و همچنین بازنگری پروتکلهای درمانی انجام شده است. علاوه بر این، تلاش شده تا حلقههای مفقوده در فرآیند درمان نیز شناسایی و تکمیل شود؛ بهعنوان مثال، در گذشته فرد پس از حدود شش ماه اقامت در مراکز درمانی و ترک اعتیاد، بدون داشتن شغل یا مسکن مناسب ترخیص میشد و همین موضوع باعث بازگشت مجدد او به چرخه اعتیاد میگردید.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در همین راستا، در «مرکز امید و زندگی» کارگاههای اشتغالزایی ایجاد شده و برای افراد بهبودیافته حمایتهای اجتماعی در نظر گرفته شده است. اگر فرد پس از درمان دارای خانواده حمایتگر، مسکن و شغل باشد، تلاش میشود تا بازگشت او به زندگی عادی تسهیل شود. در این مدل، تا سه سال فرد رها نمیشود و مشاوران بهصورت مستمر با او و محل کارش در ارتباط هستند تا از بازگشت مجدد به اعتیاد جلوگیری شود.
عباسی تصریح کرد: برای افرادی که شغل دارند، اما به دلیل سابقه اعتیاد از بازار کار کنار گذاشته شدهاند، امکان اشتغال در کارگاههای همین مراکز فراهم شده تا بتوانند بهتدریج به چرخه کار و زندگی بازگردند. همچنین افرادی که فاقد شغل و مسکن هستند نیز در همین مراکز هم تحت درمان و هم تحت حمایتهای اجتماعی قرار میگیرند.
وی با اشاره به دستهبندی بیماران گفت: افراد مبتلا به اعتیاد به چند گروه شامل معتادان خفیف، متوسط، شدید و پرخطر تقسیم میشوند. افراد خفیف و متوسط معمولاً از طریق مراکز درمانی سطح کشور و مراکز ماده ۱۵ با حضور پزشک و روانشناس تحت درمان قرار میگیرند. اما افراد بیخانمان، متجاهر یا خوابدر خیابان پس از غربالگری، سمزدایی و اجرای پروتکلهای درمانی دارویی و روانشناختی وارد فرآیند درمان و مدیریت میشوند.
عباسی تأکید کرد: اجرای «مدیریت مصرف» یکی از مهمترین دستاوردهای این رویکرد جدید است که موجب کاهش آسیبهای اجتماعی و کنترل بهتر بیماریهای مرتبط با اعتیاد در جامعه میشود.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه این گفتوگو با اشاره به موضوع معتادان متجاهر و چرخه بازگشت آنان به آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی که سالهاست هم فراجا، هم قوه قضاییه و هم مراکز درمانی با آن درگیر هستند، موضوع معتادان متجاهر است؛ افرادی که در طرحهای مختلف جمعآوری شده و به مراکز نگهداری و درمان منتقل میشوند، اما به دلایل مختلف از جمله فقدان حمایتهای پس از درمان، مجدداً به جامعه بازمیگردند و دوباره در چرخه اعتیاد و آسیب قرار میگیرند.
وی افزود: در طرحهای جدید، برای این گروهها نیز برنامهریزی دقیقی انجام شده است. بخشی از این افراد بهعنوان مصرفکنندگان دارای تمایل به درمان، وارد فرآیند بهبودی و حمایت میشوند و تحت درمانهای دارویی و رواندرمانی قرار میگیرند تا بتوانند به زندگی عادی بازگردند.
عباسی ادامه داد: گروهی دیگر که در قالب خردهفروشان فعالیت میکنند و بعضاً ادعا میکنند مصرفکننده هستند، در صورت تکرار دستگیری و اثبات فعالیت مجرمانه، وارد اردوگاههای ویژه میشوند که در ادبیات اجرایی از آن به عنوان «اردوگاه ۴۲» یاد میشود. این افراد در این مراکز تحت کنترل قرار گرفته و مشغول کار میشوند و دیگر مانند گذشته وارد زندان نمیشوند.
وی تصریح کرد: هدف از این رویکرد، قطع چرخه تکرار جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی است. زیرا بخش قابل توجهی از هزینههای کشور سالانه صرف مقابله با اعتیاد و پیامدهای آن میشود و لازم است حلقههای درمان، اشتغال، مسکن و حمایت اجتماعی بهطور کامل به هم متصل شوند تا بازگشت افراد به چرخه جرم و اعتیاد کاهش یابد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در این مراکز علاوه بر کنترل رفتاری، موضوع اشتغال و درآمد نیز دیده شده است؛ بهگونهای که بخشی از درآمد افراد صرف هزینههای خودشان و بخشی نیز برای حمایت از خانوادههایشان اختصاص مییابد تا پیوند خانوادگی و اجتماعی آنان حفظ شود.
وی با اشاره به تفکیک گروههای هدف در این طرحها گفت: افراد مبتلا به اعتیاد به چند دسته شامل مصرفکنندگان خفیف، متوسط، شدید و پرخطر تقسیم میشوند. گروههای خفیف و متوسط معمولاً از طریق مراکز درمانی سطح کشور و مراکز ماده ۱۵ و با مراجعه خود افراد و نظارت پزشک و روانشناس تحت درمان قرار میگیرند.
عباسی ادامه داد:، اما در مورد افراد بیخانمان، متجاهر و کارتنخواب که فاقد مسکن و حمایت اجتماعی هستند، پس از جمعآوری، غربالگری، سمزدایی و اجرای پروتکلهای درمانی دارویی و رواندرمانی، فرآیند ساماندهی و بازتوانی آنان آغاز میشود.
وی تأکید کرد: در این رویکرد جدید، تلاش شده است تا حلقههای مفقوده درمان، اشتغال، مسکن و نظارت پس از ترخیص به هم متصل شوند؛ چرا که تجربه نشان داده در صورت نبود این حمایتها، افراد پس از ترخیص دوباره به چرخه اعتیاد و آسیب بازمیگردند.