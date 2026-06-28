باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در جریان دیدار اعضای «ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی که یادآور جنایت‌های ضدبشری رژیم آمریکا علیه ملت ایران و دیگر ملل جهان است، اظهار کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از نخستین روز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، در بیش از ۱۰۰ بیانیه و گزارش روشنگرانه، تمام جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران را رسانه‌ای کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ستاد حقوق بشر این بیانیه‌ها و گزارش‌ها را به سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه ارائه داده است؛ این گزارش‌ها به کلیه سفیران مقیم تهران، تمام سفیران جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و سازمان‌های بین‌المللی نیز ارسال شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر درباره روند پیگیری‌های حقوقی هم گفت: ما در دادسرای بین‌الملل، ۲۸۵ پرونده در رابطه با اقدام‌های آمریکا علیه ملت ایران تشکیل داده‌ایم که از این تعداد، ۶۰ مورد منتهی به صدور کیفرخواست شده و این پرونده‌ها در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی هستند؛ قوه قضاییه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا را محکوم کرده است و اخیرا نیز حکم یکی از پرونده‌ها (مربوط به کشتی نفتی مصادره‌شده)، قطعی شده است.