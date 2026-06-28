دبیر ستاد حقوق بشر درباره روند پیگیری حقوقی جنایت‌های آمریکا علیه ایران، گفت: ما در دادسرای بین‌الملل، ۲۸۵ پرونده در رابطه با اقدام‌های آمریکا علیه ملت ایران تشکیل داده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در جریان دیدار اعضای «ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی که یادآور جنایت‌های ضدبشری رژیم آمریکا علیه ملت ایران و دیگر ملل جهان است، اظهار کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از نخستین روز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، در بیش از ۱۰۰ بیانیه و گزارش روشنگرانه، تمام جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران را رسانه‌ای کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ستاد حقوق بشر این بیانیه‌ها و گزارش‌ها را به سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه ارائه داده است؛ این گزارش‌ها به کلیه سفیران مقیم تهران، تمام سفیران جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و سازمان‌های بین‌المللی نیز ارسال شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر درباره روند پیگیری‌های حقوقی هم گفت: ما در دادسرای بین‌الملل، ۲۸۵ پرونده در رابطه با اقدام‌های آمریکا علیه ملت ایران تشکیل داده‌ایم که از این تعداد، ۶۰ مورد منتهی به صدور کیفرخواست شده و این پرونده‌ها در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی هستند؛ قوه قضاییه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا را محکوم کرده است و اخیرا نیز حکم یکی از پرونده‌ها (مربوط به کشتی نفتی مصادره‌شده)، قطعی شده است.

برچسب ها: سراج ، حقوق بشر
خبرهای مرتبط
دیدار دبیر ستاد حقوق‌بشر با خانواده دو شهید والامقام جنگ ۱۲ روزه
رئیس قوه قضاییه: ادعای حمایت آمریکایی‌ها از حقوق‌بشر، خنده‌دار و مضحک است
محسنی اژه‌ای: دشمن طی ۵ سال اخیر، جنگ ترکیبی گسترده خود را علیه ملت ایران تشدید کرد
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۰۷ تير ۱۴۰۵
فایده هم داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این دنیا اصلا قانون و دادگاه نداره
۰
۰
پاسخ دادن
شرط‌بندی ۲ پسر برای سرقت زیر یک دقیقه
جزئیات ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح مشخص شد
سازمان ثبت، حق سلب انتخاب از مردم را ندارد/ پایان تحمل مجلس در برابر «ترک فعل» یک‌ساله در اتصال سکو‌های ملکی
ورود خودرو‌های سنگین به تهران از جمعه شب ممنوع می‌شود
اسیدپاشی به خاطر سند خانه مادری
قیمت‌گذاری نرخ سرویس مدارس بر اساس میزان تورم رسمی
القاصی: با متعرضان به اراضی ملی و زمین‌خواران در اطراف تهران برخورد قضایی شد
رئیس قوه قضاییه: سختی کار پزشکی قانونی در جنگ بازگو نشده است
پلیس راهور: از برپایی موکب در مسیر‌های تردد مراسم تشییع خودداری شود
زاکانی: زمینه میزبانی از شهروندان در محلات مختلف فراهم شود
آخرین اخبار
پلیس راهور: از برپایی موکب در مسیر‌های تردد مراسم تشییع خودداری شود
دادستان تهران: بیش از ۷ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشت
نام‌گذاری ۱۱ معبر و یک بوستان در تهران
شرط‌بندی ۲ پسر برای سرقت زیر یک دقیقه
رئیس قوه قضاییه: سختی کار پزشکی قانونی در جنگ بازگو نشده است
هلال‌احمر ایران به عنوان قطب منطقه‌ای آموزش امداد و نجات تأیید شد
زاکانی: زمینه میزبانی از شهروندان در محلات مختلف فراهم شود
قیمت‌گذاری نرخ سرویس مدارس بر اساس میزان تورم رسمی
اسیدپاشی به خاطر سند خانه مادری
ورود خودرو‌های سنگین به تهران از جمعه شب ممنوع می‌شود
جزئیات ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح مشخص شد
القاصی: با متعرضان به اراضی ملی و زمین‌خواران در اطراف تهران برخورد قضایی شد
سازمان ثبت، حق سلب انتخاب از مردم را ندارد/ پایان تحمل مجلس در برابر «ترک فعل» یک‌ساله در اتصال سکو‌های ملکی
تأکید رئیس بنیاد شهید بر حل مشکلات ایثارگران
محدودیت‌های ترافیکی تنها در نقاط نزدیک به محل برگزاری مراسم تشییع اعمال خواهد شد + فیلم
خدمات‌رسانی به زائران از ورودی‌های پایتخت آغاز می‌شود
احقاق حق بازنشستگان با اجرای حکم کلان قضایی به ارزش ۸۶ هزار میلیارد تومان
جهانگیر: زمان رسیدگی قضایی و استعلام‌ها به‌طور چشمگیری کاهش یافت
ثبت‌نام در سماح شرط بهره‌مندی از ارز زیارتی اربعین ۱۴۰۵
صادق زیباکلام مجرم شناخته شد
اژه‌ای: پیام رهبر معظم انقلاب را نقشه راه تحول قضایی می‌دانیم
اولویت سازمان بهزیستی، پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور است
رفتار مناسب در تجمعات انبوه چیست؟
تغییر چهره سارقی که فکر می‌کرد قاتل است
کشف ۸۴۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۶ قبضه سلاح در مرزهای کشور
معتمدیان: تدابیر حداکثری برای برگزاری مراسم وداع و تشییع در تهران اتخاذ شده است
پیش ثبت‌نام حج رایگان شد/ آغاز پیش ثبت‌نام از ۲۱ تیر
همه ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی برای برگزاری مراسم وداع به کار گرفته می‌شود