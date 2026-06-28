براساس اعلام سامانه عرضه خودر‌وهای وارداتی؛ متقاضیان ثبت نام از امروز تا ۱۰ تیرماه مهلت دارند حساب خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وکالتی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متقاضیان باید از امروز ۷ تیر تا ۱۰ تیر ۱۴۰۵ مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود نزد بانک‌های پاسارگاد، شهر، سامان، ملت، مهر ایران، کشاورزی و سپه مسدود کنند. امکان ثبت سفارش نیز از ۱۱ تیر تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵ فراهم خواهد بود.

براساس اعلام سامانه عرضه خودر‌وهای وارداتی، در این مرحله، مدل‌های تویوتا RAV ۴، کرولا کراس هیبریدی، فرانتلندر، کرولا، هاوال H ۹ و کیا اسپورتیج عرضه خواهد شد.

مبلغ مسدود شده در حساب متقاضیان در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۵ آزاد می‌شود. جزئیات بیشتر درباره مدل‌های قابل عرضه در بخش «به‌زودی» پلتفرم اتونوین در دسترس است.

عرضه هر خودرو منوط به دریافت مجوز نهایی از وزارت صمت است.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اطلاع رسانی خودرو‌های وارداتی مراجعه کنند.

برچسب ها: خودروهای وارداتی ، حساب وکالتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
خدا کنه خیر نبینه هر کی پول بریزه به حساب و کمک کنه به حاکمیت و سیستم فاسد و تداوم وضع موجود
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