 مدیر عامل جمعیت هلال احمر اذربایجان غربی گفت: تاکنون ۵۸ خانوار آسیب‌دیده در شهرستان ماکو از عملیات امدادرسانی هلال احمر همچون تخلیه آب از منازل و توزیع اقلام زیستی بهره‌مند شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به ادامه عملیات امدادرسانی در مناطق سیل‌زده شهرستان ماکو گفت: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت با حضور در روستاهای بری، ولی‌کندی و پنجرلو، خدمات امدادی و حمایتی را به خانوارهای آسیب‌دیده ارائه کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات، ۵۸ خانوار تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند و علاوه بر تخلیه آب از منازل، ۴۷ دستگاه چادر امدادی، ۱۸۸ تخته پتو، ۶۶ تخته موکت و ۳۴۴ قلم اقلام زیستی شامل بسته‌های غذایی، لوازم پخت‌وپز و اقلام بهداشت فردی میان آسیب‌دیدگان توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی تأکید کرد: مردم متاثر از سیلاب در شهرستان‌های ماکو، سلماس و چالدران از نخستین دقایق وقوع حادثه، به دلیل آمادگی نیروهای امدادی هلال‌احمر، خدمات امدادی و معیشتی دریافت کردند.

محبوبی تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از توان امدادگران و نیروهای داوطلب تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی، در کنار مردم مناطق آسیب‌دیده حضور خواهد داشت و روند ارائه خدمات امدادی و حمایتی ادامه می‌یابد.

منبع: هلال احمر

برچسب ها: خانواده سیل زده ، امدادرسانی هلال احمر
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