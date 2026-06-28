ذاکری گفت: احیای مسیر ریلی تاریخی جلفا–نخجوان–ایروان–تفلیس از طریق دیپلماسی ریلی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «جبارعلی ذاکری» امروز یکشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با نگاه تحولی و همکاری نزدیک میان راه‌آهن، سازمان منطقه آزاد ارس و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توان اقدامات مؤثری برای ارتقای جایگاه حمل‌ونقل ریلی در شمال‌غرب کشور انجام داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و ژئوپلیتیکی مسیر ریلی جلفا–نخجوان–ایروان–تفلیس افزود: فعال‌سازی دوباره این مسیر می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت، ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی ایفا کند و جایگاه منطقه آزاد ارس را در کریدورهای منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا دهد.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش مهم مرزهای جلفا و رازی در مقاطع حساس تاریخی کشور گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تقویت زیرساخت‌های ریلی در شمال‌غرب کشور یک ضرورت ملی است و احیای این مسیر می‌تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی ایران در منطقه کمک کند.

ذاکری با بیان اینکه رویکرد راه‌آهن در این مسیر تمرکز بر توسعه حمل‌ونقل باری است، اظهار داشت: توسعه ریل جلفا علاوه بر افزایش ظرفیت حمل بارهای بین‌المللی، امکان جابه‌جایی اقتصادی کالاهای داخلی را نیز فراهم می‌کند و به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در کشور کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: انتقال کالا از طریق شبکه ریلی از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است و ظرفیت راه‌آهن جلفا می‌تواند برای جابه‌جایی کالاهای با تناژ بالا، محصولات کشاورزی، میوه و تولیدات گلخانه‌ای منطقه مورد استفاده قرار گیرد. راه‌آهن نیز آمادگی دارد کانتینرهای یخچالی مورد نیاز برای حمل این محصولات را تأمین کند.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: بر اساس این برنامه، ۳۰ درصد حمل‌ونقل بار کشور باید از طریق شبکه ریلی انجام شود و توسعه ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس می‌تواند سهم مهمی در تحقق این هدف ملی داشته باشد.

ذاکری همچنین از پیشنهاد تعیین تکلیف اراضی واقع در محدوده خطوط راه‌آهن جلفا استقبال کرد و گفت: با توجه به کاهش حریم راه‌آهن به ۱۷ متر، امکان بهره‌برداری از اراضی مازاد و تغییر کاربری آن‌ها مطابق ضوابط قانونی فراهم شده است و راه‌آهن در این زمینه برای کمک به توسعه شهری و رونق اقتصادی جلفا همکاری خواهد کرد.

وی در ادامه با استقبال از راه‌اندازی شرکت «ارس‌ریل» اظهار کرد: این شرکت می‌تواند در دو بخش باری و مسافری فعالیت داشته باشد و راه‌آهن آمادگی دارد مجوزهای لازم را صادر کرده و با حمایت سازمان منطقه آزاد ارس زمینه حضور بخش خصوصی، ورود ناوگان جدید و توسعه حمل‌ونقل ریلی در منطقه را فراهم کند.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در پایان با تأکید بر اولویت رونق ریل جلفا در برنامه‌های این شرکت تصریح کرد: برای افزایش رقابت‌پذیری حمل‌ونقل ریلی، تعرفه‌ها و تخفیف‌های تشویقی ویژه، به‌ویژه در حوزه حمل کالاهای اساسی برای منطقه آزاد ارس در نظر گرفته خواهد شد تا سهم حمل‌ونقل ریلی در توسعه اقتصادی و ترانزیتی این منطقه افزایش یابد.

ساماندهی اراضی راه‌آهن در محدوده منطقه آزاد ارس

در این نشست، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این سازمان و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از محورهای مهم این تفاهم‌نامه تعیین تکلیف اراضی راه‌آهن در محدوده منطقه آزاد ارس است که با هدف ساماندهی شهری جلفا و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی دنبال می‌شود.

«هادی مقدم‌زاده» با بیان اینکه مسیر ریلی ایران–نخجوان–ایروان–تفلیس یکی از ظرفیت‌های مهم ژئوپلیتیکی شمال‌غرب کشور است، افزود: احیای این مسیر می‌تواند منطقه آزاد ارس را به یکی از کانون‌های اصلی لجستیک، حمل‌ونقل ترکیبی و مبادلات منطقه‌ای تبدیل کند.

وی راه‌اندازی شرکت «ارس‌ریل» با همکاری راه‌آهن و مشارکت بخش خصوصی را از برنامه‌های این سازمان برای فعال‌سازی ظرفیت‌های ریلی منطقه عنوان کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد ارس راه‌اندازی این شرکت را متناسب با ظرفیت‌ها و موقعیت این منطقه ضروری می‌داند.

مقدم‌زاده همچنین از آمادگی این سازمان برای مشارکت در نوسازی ناوگان ریلی خبر داد و افزود: این اقدام می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سرعت و بهره‌وری و تقویت نقش ریلی جلفا در شبکه حمل‌ونقل کشور منجر شود.

تأکید نماینده مرند و جلفا بر نوسازی ناوگان ریلی مسافری

در این نشست، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی گفت: نوسازی ناوگان ریلی مسافری منطقه آزاد ارس از مطالبات جدی مردم جلفا و استان آذربایجان‌شرقی است.

«عزت‌الله حبیب‌زاده» با اشاره به موقعیت ممتاز منطقه آزاد ارس در همجواری با ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان افزود: توسعه همزمان زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، تقویت لجستیک و نوسازی ناوگان می‌تواند سهم منطقه آزاد ارس را در کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل افزایش داده و زمینه توسعه اقتصادی شمال‌غرب کشور را فراهم کند.

حبیب‌زاده با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در تسریع پروژه‌های ریلی منطقه اظهار کرد: تحقق اهداف پیش‌بینی شده در حوزه حمل‌ونقل ریلی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع مالی پایدار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است و مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب وظایف نظارتی و تقنینی خود، از طرح‌های توسعه‌ای که منجر به تقویت زیرساخت‌های ریلی شمال‌غرب کشور شود، حمایت خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش توسعه حمل‌ونقل ریلی در کاهش سوانح جاده‌ای، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و صیانت از محیط زیست افزود: گسترش حمل‌ونقل ریلی علاوه بر آثار اقتصادی و ترانزیتی، دارای پیامدهای مثبت اجتماعی و زیست‌محیطی است و می‌تواند به توزیع متوازن فرصت‌های توسعه در منطقه، افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و ارتقای کیفیت زندگی مردم مرند، جلفا و سایر شهرهای همجوار منجر شود.