باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مهد آزادی بیان به روایت تصویر + فیلم

حمله شدید پلیس آمریکا به معترضان سیاست‌های ترامپ علیه نسل‌کشی در غزه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان پلیس آمریکا با تظاهرات کنندگان به سیاست های ترامپ علیه نسل کشی در غزه درگیر شد.

مطالب مرتبط
مهد آزادی بیان به روایت تصویر + فیلم
young journalists club

رسوایی پلیس آمریکا؛ کتک‌کاری وحشیانه مقابل دوربین آیفون تصویری + فیلم

مهد آزادی بیان به روایت تصویر + فیلم
young journalists club

ورزشکاران آمریکایی از کشور خودشان اظهار برائت کردند+ فیلم

مهد آزادی بیان به روایت تصویر + فیلم
young journalists club

از تهران تا فلوریدا؛ اگر اغتشاشات دی‌ در آمریکا اتفاق می‌افتاد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۶۹۵
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۶۲۷

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
۴۲۴

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۳۸۱

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم
۳۳۸
سایمونز، پژوهشگر سوئدی:

ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha