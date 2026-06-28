مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: افزایش تولید بازگشته پتروشیمی‌ها در سال جاری در دستور کار است و امسال این افزایش با توجه به ناترازی‌های انرژی در دستور کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به وضعیت تولید در مجتمع‌های پتروشیمی کشور اظهار کرد: همان‌طور که در صحبت‌های قبلی عرض کردم، ما ۷۶ واحد مجتمع پتروشیمی داریم که از این تعداد، ۷۳ واحد تولیدی هستند. این ۷۳ واحد تولیدی، ظرفیت ۹۶ میلیون تنی دارند و ظرفیت تولید محصولات نهایی ما در شرایط عادی حدود ۴۲ میلیون تن است.

وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در حوزه ناترازی انرژی داریم، بخشی از این تولیدات را از دست می‌دادیم؛ به‌خصوص در حوزه صادرات در حوزه متانول و سایر محصولات، خوشبختانه با تلاش‌هایی که انجام شد و اجرای طرح‌هایی که با همراهی مردم دنبال شد، بخشی از این تولیدات توانست دوباره به مدار بازگردد.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: میزان تولید بازگشته اوره در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار تن بوده که عدد قابل توجه و قابل قبولی است و امیدواریم امسال این عدد افزایش پیدا کند.

ربانی با اشاره به شرایط امسال گفت: باید به یک نکته توجه کنیم؛ امسال بخش قابل توجهی از تاسیسات نفت و گاز ما آسیب دیده و برای اینکه بتوانیم به شرایط قبل بازگردیم، نیازمند همدلی بیشتری هستیم.

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برچسب ها: پتروشیمی‌ ، محصولات پتروشیمی
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