باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور طی شبانهروز گذشته، ۲۱۲ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین منطقه سرنگون کرده است. بر اساس این گزارش، چندین منطقه در غرب روسیه شاهد رهگیری پهپادها بوده و پهپادهای بدون سرنشین بیشتری نیز در مناطق جنوبی از جمله استان روستوف و همچنین استان اوریول در شرق مسکو رهگیری شدهاند.
به گفته وزارت دفاع روسیه، پدافند هوایی این کشور موفق به دفع حملات در مناطق مسکو و کراسنودار، شبهجزیره کریمه و آبهای دریای سیاه و آزوف شده است.
نیروی هوایی اوکراین روز یکشنبه گزارش داد که یک موشک ضدکشتی زیرکان /اونیکس و ۱۲۵ فروند پهپاد روسی را بر فراز مناطق شمالی، جنوبی و شرقی این کشور رهگیری کرده است. در عین حال، اصابت موشکها در ۱۱ نقطه ثبت شده و بقایای پهپادها نیز به ۱۳ سایت اصابت کرده است. به گفته نیروی هوایی، نیروهای روسیه در حملات شبانه از موشکهای بالستیک اسکندر-ام/اس-۴۰۰ نیز استفاده کردهاند و چندین پهپاد نیز همچنان در حریم هوایی اوکراین حضور دارند.
منبع: اسپوتنیک