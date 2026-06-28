وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور طی شبانه‌روز گذشته، ۲۱۲ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین منطقه از جمله مسکو، کراسنودار، کریمه و دریای سیاه سرنگون کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور طی شبانه‌روز گذشته، ۲۱۲ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین منطقه سرنگون کرده است. بر اساس این گزارش، چندین منطقه در غرب روسیه شاهد رهگیری پهپاد‌ها بوده و پهپاد‌های بدون سرنشین بیشتری نیز در مناطق جنوبی از جمله استان روستوف و همچنین استان اوریول در شرق مسکو رهگیری شده‌اند.

به گفته وزارت دفاع روسیه، پدافند هوایی این کشور موفق به دفع حملات در مناطق مسکو و کراسنودار، شبه‌جزیره کریمه و آب‌های دریای سیاه و آزوف شده است.

اوکراین یک موشک زیرکان و ۱۲۵ پهپاد روسی را سرنگون کرد

نیروی هوایی اوکراین روز یکشنبه گزارش داد که یک موشک ضدکشتی زیرکان /اونیکس و ۱۲۵ فروند پهپاد روسی را بر فراز مناطق شمالی، جنوبی و شرقی این کشور رهگیری کرده است. در عین حال، اصابت موشک‌ها در ۱۱ نقطه ثبت شده و بقایای پهپاد‌ها نیز به ۱۳ سایت اصابت کرده است. به گفته نیروی هوایی، نیرو‌های روسیه در حملات شبانه از موشک‌های بالستیک اسکندر-ام/اس-۴۰۰ نیز استفاده کرده‌اند و چندین پهپاد نیز همچنان در حریم هوایی اوکراین حضور دارند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، حمله پهپادی
خبرهای مرتبط
روسیه کنترل شهرکی در اوکراین را به دست گرفت
امیدواری اوکراین به دریافت دستکم ۱۵۴ میلیارد دلار از متحدان غربی خود
اوکراین کارخانه نظامی روسیه در ولگوگراد را هدف قرار داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ارتش آمریکا حمله مجدد به ایران را تایید کرد
نقض تفاهم از دروازه هرمز
شنیده شدن صدای انفجار در بحرین و کویت
ترامپ با نقض مجدد تفاهمنامه، تجاوز به اهدافی در ایران را تائید کرد
بازی بزرگ تهران در هرمز
الکساندر ووجیچ از رئیس‌جمهوری صربستان استعفا می‌کند
نخست وزیر آرژانتین استعفا کرد
بایدن در سخنرانی انتخاباتی: ترامپ «بازنده» و «فاسد» است
نماینده کنگره: حملات آمریکا به ایران قطعنامه اختیارات جنگی را نقض می‌کند
انتقاد شدید داوود اوغلو از موج دستگیری‌ها در ترکیه پیش از اجلاس ناتو: قدرت خود را به اسرائیل نشان دهید، نه به مردم
آخرین اخبار
آتش‌سوزی گسترده در یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های روسیه پس از حمله پهپادی
ادعای اسرائیل درباره ترور دو عضو حماس
سرنگونی ۲۱۲ پهپاد اوکراینی توسط پدافند هوایی روسیه در شبانه‌روز گذشته
توافق کره جنوبی و ژاپن برای تعمیق همکاری‌های دفاعی
آیزنکوت: نتانیاهو «کورکورانه» اسرائیل را به پایین‌ترین نقطه تاریخ کشانده است
سازمان ملل: یمن بیشترین بار جمعیت گرفتار قحطی در جهان را به دوش می‌کشد
سازمان ملل: زلزله در ونزوئلا می‌تواند بیش از ۶.۷ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد
انتقاد شدید داوود اوغلو از موج دستگیری‌ها در ترکیه پیش از اجلاس ناتو: قدرت خود را به اسرائیل نشان دهید، نه به مردم
امیدواری اوکراین به دریافت دستکم ۱۵۴ میلیارد دلار از متحدان غربی خود
نخست وزیر آرژانتین استعفا کرد
بایدن در سخنرانی انتخاباتی: ترامپ «بازنده» و «فاسد» است
درخواست بنیاد حقوق بشر برای تحقیق و پیگرد قانونی بن گویر در آمریکا به اتهام نسل‌کشی
نماینده کنگره: حملات آمریکا به ایران قطعنامه اختیارات جنگی را نقض می‌کند
نقض تفاهم از دروازه هرمز
بازی بزرگ تهران در هرمز
شنیده شدن صدای انفجار در بحرین و کویت
ترامپ با نقض مجدد تفاهمنامه، تجاوز به اهدافی در ایران را تائید کرد
ارتش آمریکا حمله مجدد به ایران را تایید کرد
الکساندر ووجیچ از رئیس‌جمهوری صربستان استعفا می‌کند
ادعای نتانیاهو درباره ادامه اشغالگری بر اساس چارچوب توافق شده با دولت لبنان
موج گرمای مرگبار در فرانسه؛ ۱۰۹ فوتی طی ۲۴ ساعت در پاریس ثبت شد
موج گرما فرانسه را به آشوب کشاند؛ مردم برای خرید کولر تخفیف‌خورده با یکدیگر درگیر شدند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 
آمار قربانیان زلزله مرگبار ونزوئلا به ۱۴۳۰ نفر رسید
برآورد سازمان ملل از تأثیر زلزله ونزوئلا بر ۷ میلیون نفر
حزب‌الله: توافق جدید دولت لبنان، پوششی برای ادامه اشغالگری اسرائیل است
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره توافق دولت لبنان و رژیم صهیونیستی: این قرارداد باطل و شرم‌آور است
العربیه: شهباز شریف اواخر این هفته به تهران سفر می‌کند
آنتونیو تاجانی: ایتالیا آماده حمایت دیپلماتیک از توافق اسرائیل و لبنان است
ائتلاف‌سازی علیه ایران؛ فصل تازه فشار پس از تفاهم