بیش از ۲تن انواع مواد مخدر امروز با حضور جمعی از نیروهای امنیتی و استاندار گیلان در رشت امحاء شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در مراسم امحاء بیش از ۲ تن انواع مواد مخدر و روان گردان در رشت گفت : آموزش جوانان و نوجوانان و آسیب های مواد مخدر در جامعه جدی گرفته شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه مواد مخدر یک معضل و پدیده جهانی است، افزود : در مقابله و مبارزه با این بلای خانمان سوز بسیاری از نیروهای انتظامی و امنیتی در کشور و گیلان شهید شدند.

وی افزود : برای مبارزه با مواد مخدرهزینه های بسیاری پرداخت کردیم تا جامعه سالمی داشته باشیم .



وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی وظایفی دارند که متناسب به آن امکانات ندارند،گفت : تهاجمات مختلف در این حوزه وجود دارد.‌

استاندار خاطر نشان ساخت : بیکاری ، طلاق و وضعیت خانواده باعث تشدید افزایش اعتیاد در جامعه می شود .



سردار حسین حسن پور، فرمانده انتظامی گیلان در این مراسم گفت: یکی از مطالبات جدی مردم درموضوع مواد مخدر است.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه در جهان روزی به نام روز مواد مخدر نام گذاری شده است، گفت : این یک نام گذاری نمایشی نیست در حوزه مواد مخدر نیست بلکه یک عزم ملی برای مبارزه با این بلای خانمان سوز است.



وی به افزایش کشفیات اشاره کرد تصریح کرد : بیش از ۲ تن انواع مواد مخدر در سه ماه اول امسال در استان کشف شدکه امروز امحاء می شود، در این راستا حدود ۱۱هزار در موضوعات مختلف مواد مخدر در استان دستگیر شدند.

حسن پور افزود : یکی از اولویت های اصلی پلیس بحث مواد مخدر است و سالانه در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی گیلان خاطر نشان کرد : اجرای طرح آرامش چند بار در سال در استان انجام می شود در این طرح بامعتادان و خرده فروشان که در پارک ها و تفرجگاه ها فعالیت دارند برخورد جد ی می شود.