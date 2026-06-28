رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش با امیر دریادار «شهرام ایرانی» دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با حضور در یادمان شهدای ناوشکن همیشه جاوید دنا، ضمن اهدای گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای این ناو ادای احترام کرد و یاد و خاطره ایثار و جان‌فشانی دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان و فرماندهان نیروی دریایی ارتش، نقش این نیرو را در حفظ اقتدار دفاعی و امنیت ملی کشور مهم و تعیین‌کننده دانست و بر ضرورت حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای و تقویت توانمندی‌های دفاعی نیروهای مسلح تأکید کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی نیروی دریایی ارتش در تأمین امنیت پایدار کشور، اظهار کرد: اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران حاصل سال‌ها تلاش، خودباوری، دانش بومی و ایثار نیروهای متخصص و متعهد این نیرو است و مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود از ارتقای توان دفاعی و تجهیز نیروهای مسلح حمایت خواهد کرد.

عزیزی در ادامه با حضور در بخش‌های مختلف ستاد نیروی دریایی ارتش، از نزدیک با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رزمی، دفاعی، عملیاتی و فنی این نیرو آشنا شد.

در این دیدار، گزارشی از عملکرد و اقدامات نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلی دوم و عملیات‌های مرتبط با جنگ رمضان توسط فرمانده نیروی دریایی ارتش و دیگر فرماندهان این نیرو، ارائه شد.

منبع: ارتش