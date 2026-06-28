ارتش اسرائیل روز یکشنبه ادعا کرد دو عضو ارشد حماس را در حملات جداگانه در نوار غزه ترور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل امروز یکشنبه مدعی شد که یکی از اعضای حماس را که ادعا می شود در حمله ۷ اکتبر مشارکت داشته، ترور کرده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: «هفته گذشته (چهارشنبه) در منطقه الشاطئ، عبدالرحمن ماهر عبدالکریم زیاد، فرمانده یک سلول از نیرو‌های نخبه نظامی حماس، هدف قرار گرفت و ترور شد.»

در ادامه این بیانیه ادعا شده است که «او در جریان عملیات ۷ اکتبر به اسرائیل نفوذ کرد و یک خودروی نظامی ارتش اسرائیل را به غزه منتقل نمود.»

از سوی دیگر، ارتش اسرائیل در عملیاتی جداگانه در منطقه خان‌یونس، کمال محمد حمدان النجار، رئیس واحد تونل‌های حماس در این منطقه را نیز ترور کرد.

ارتش اسرائیل در بیانیه خود اعلام کرد که این دو نفر در طول جنگ، به ویژه در ماه‌های اخیر، در تلاش برای اجرای عملیات علیه نیرو‌های اسرائیلی در نوار غزه بوده‌اند.

منبع: آرتی

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، جنبش حماس
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