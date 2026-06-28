باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - کبیری مسئول بسیج جامعه پزشکی استان، با اشاره به کاهش شدید نرخ موالید و ورود کشور به بحران سالمندی، بر ضرورت اجرای جدی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد.

وی در این نشست با بیان اینکه کاهش تعداد تولد‌ها در استان گفت: بخش مهمی از موانع فرزندآوری فرهنگی و نگرشی است.

به گفته وی، عواملی مانند تمایل نداشتن به فرزند بیشتر، افزایش سقط جنین، تأخیر در ازدواج و رشد طلاق از چالش‌های اصلی در این حوزه هستند.

طبق یافته‌ها حدود ۵۷.۸ درصد از علل این وضعیت، ریشه‌های فرهنگی دارند که در درجه اول تمایل نداشتن خانواده‌ها به فرزند بیشتر به عنوان مهمترین علت بدست امده است، بنابراین تغییر در باورها، نگرش‌ها و سبک زندگی ضروری است.

کبیری همچنین از تشکیل کارگروه «جوانی جمعیت و تحکیم خانواده» در بسیج جامعه پزشکی از سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این کارگروه با محور‌هایی مانند آموزش و فرهنگ‌سازی، پیشگیری از سقط جنین، حمایت اقتصادی و حقوقی، و پایش و ارزیابی فعالیت می‌کند.

این کارگروه شامل ۵ کمیته تخصصی شاملل کمیته سلامت، کمیته تبیین و تبلیغ (برای فرهنگ‌سازی و اقناع عمومی)، کمیته پیشگیری از سقط جنین، کمیته حمایت و مشوق‌های اقتصادی (مسکن، زمین و تسهیلات)، کمیته حقوقی و اجتماعی (در برخورد با توزیع غیرقانونی دارو‌های سقط و غیره) و در نهایت کمیته پایش و ارزیابی که با مدیریت امور بانوان فعالیت می‌کند.

وی افزود: از اواخر سال ۱۴۰۱ تاکنون، این مجموعه توانسته است ۵۶۶ خانواده را از سقط عمدی جنین سالم منصرف کند.