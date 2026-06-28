تیم ملی هندبال ساحلی ایران در ادامه مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ جهان، بار دیگر رو در روی تونس قرار گرفت و به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال ساحلی ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی به مصاف تیم ملی تونس رفت و با ارائه یک نمایش خوب، با نتیجه ۲-۱ به برتری دست یافت.

ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران که ظهر روز گذشته با غلبه بر تیم ملی پورتوریکو جواز تقابل با تونس را کسب کرده بودند، در وقت نخست این دیدار از همان ابتدا نبض بازی را در اختیار گرفتند. شاگردان قشقایی با برتری محسوس و تسلط کامل بر جریان مسابقه، موفق شدند وقت اول را با اختلاف گل چشمگیر ۱۹-۸ به سود خود به پایان ببرند.

در وقت دوم اما ورق برگشت و این تیم ملی تونس بود که توانست با تمرکز بیشتری کار را دنبال کند. در نهایت این وقت با نتیجه ۱۶-۱۴ به سود نماینده قاره آفریقا به اتمام رسید تا تکلیف برنده را ضربات نفس‌گیر پنالتی (شوت - اوت) تعیین کند.

در پنالتی‌ها تمرکز به دستان هندبالیست‌های ساحلی‌باز ایران برگشت و با ارائه نمایشی برتر، این تایم با نتیجه ۵ بر صفر به سود ایران به پایان رسید.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران پیش از این و در مرحله دوم همین رقابت‌ها نیز موفق به شکست تونس شده بود. ملی‌پوشان ساحلی‌باز هندبال ایران در ادامه مسیر خود در رقابت‌های قهرمانی جهانی، امروز (یکشنبه) برای کسب مقام نهم جهان و قهرمانی در بخش پرزیدنت کاپ رودرروی تیم ملی فرانسه صف‌آرایی خواهند کرد.

 
برچسب ها: هندبال ساحلی ، تیم ملی هندبال ساحلی
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