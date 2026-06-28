باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه صبح امروز یکشنبه ۷ تیرماه، وارد بغداد پایتخت عراق شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.

وزیر امور خارجه در بدو ورود با حضور در محل شهادت سردار «قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» به مقام آنان ادای احترام کرد. عراقچی همچنین در دیدار با «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق درباره مهمترین موضوعات روابط دوجانبه، جنگ تحمیلی، روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه در جریان این سفر با دیگر مقامات عراق دیدار خواهد کرد. جزئیات برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در شهرهای عراق هم از دیگر محورهای مهم گفت‌وگوها و رایزنی‌های وزیر امور خارجه با مسئولان عراق است.