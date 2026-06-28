باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر دشتی‌پور با اعلام این که میزان ترددها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است، افزود که عمده این ترددها با توجه به ایام تاسوعا و عاشورا مربوط به زائران عتبات عالیات از سراسر کشور و ورود خودروهای آنان به استان برای سفر به عراق از مسیر مرز بین‌المللی مهران بوده است.

وی افزود که از این تعداد دو میلیون و ۱۵۹ هزار و ۷۹ تردد مربوط به وسایل نقلیه سبک (سواری و وانت‌بار) و ۲۴۱ هزار و ۵۹۱ تردد نیز مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام یادآور شد: در این بازه زمانی (دهه محرم) مسیر ایلام - سرابله با ۹۱ هزار و ۲۵۳ تردد و جاده چوار - ایلام با ۹۲ هزار و ۴۴۸ تردد، پرترددترین راه‌های استان بوده‌اند.

دشتی‌پور بیان کرد: مردم می‌توانند برای بیان و اعلام هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت با شماره تلفن ۱۴۱ در هر ساعت از شبانه‌روز تماس بگیرند و درخواست و دیدگاه خود را با کارشناسان مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در میان بگذارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام تاکید کرد: رصد مستمر وضعیت تردد در راه‌های استان به منظور مدیریت بهتر جریان ترافیک، ایمنی جاده‌ها و تسهیل سفرهای زائران و شهروندان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

تردد ۲۶۳ هزار زائر از مهران

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام از افزایش تردد زائران از پایانه مرزی مهران در ماه محرم نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای محرم تا بامداد امروز بیش از ۲۶۳ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند.

دشتی‌پور با بیان این که بیش از ۶۰ درصد زائران کشور مرز مهران را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب می‌کنند، گفت که با توجه به نزدیک شدن اربعین حسینی و پیش‌بینی افزایش حجم ترددها برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای تجهیز پایانه‌های مرزی برکت و شهید سلیمانی انجام شده است.

مرز مهران به عنوان مهم‌ترین گذرگاه زمینی کشور برای تردد زائران عتبات عالیات، این روزها شاهد ورود گسترده مسافرانی است که پس از حضور در آیین‌های سوگواری ماه محرم، از عراق به کشور بازمی‌گردند.

گذرگاه مرزی مهران در فاصله ۹۰ کیلومتری جنوب باختری ایلام سالانه پذیرایی بیش از هشت میلیون تردد است که عمده آنها را زائران اربعینی تشکیل می‌دهد.