آمادگی مردم طالقان برای بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب/ برپایی دو موکب مردمی در مسیر تشییع

فرماندار شهرستان طالقان با اشاره به حضور مستمر مردم این منطقه در صحنه‌های انقلابی گفت: مردم طالقان با روحیه‌ای خودجوش برای برگزاری مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب پای کار آمده‌اند و در این راستا دو موکب مردمی برای استقبال و بدرقه تشییع‌کنندگان در این شهرستان برپا شده است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - جواد صادقلو فرماندار شهرستان طالقان با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» اظهار کرد: مردم طالقان همواره در عرصه‌های مختلف پای آرمان‌های نظام ایستاده‌اند و در مقاطع مختلف حضور پررنگی در میدان داشته‌اند.

وی با اشاره به سابقه ایثارگری مردم این منطقه افزود: شهرستان طالقان با تقدیم ۶۴۰ شهید در سال‌های گذشته نشان داده که مردم این دیار همواره مدافع انقلاب و ارزش‌های آن بوده‌اند.

فرماندار طالقان در برنامه سیمای البرز ادامه داد: با توجه به پراکندگی جغرافیایی این شهرستان، مردم از روستاهای دور و نزدیک در برنامه‌ها و مراسم حضور پیدا می‌کنند و شعار مشترک آنان حمایت از نظام و ولایت است. این حضور نیز حرکتی خودجوش از سوی مردم منطقه محسوب می‌شود و امیدواریم این روحیه همچنان تداوم داشته باشد.

صادقلو همچنین از برپایی دو موکب مردمی در شهرستان طالقان خبر داد و گفت: نخستین موکب با عنوان «موکب استقبال» در نزدیکی کوهسار برپا شده و موکب دوم نیز در مرز طالقان و آبیک برای بدرقه تشییع‌کنندگان مستقر است.

وی با اشاره به مشارکت مردمی در برگزاری این مراسم بیان کرد: هزینه‌های برپایی این برنامه‌ها به صورت خودجوش توسط مردم تأمین شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی یکی از همسران شهدا انگشتر خود را برای این امر اهدا کرده و بسیاری از شهروندان نیز در حد توان خود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم مشارکت کرده‌اند.

فرماندار طالقان در برنامه امروز البرز تصریح کرد: این حضور گسترده و مردمی پاسخی محکم به یاوه‌گویی دشمنان است و نشان می‌دهد مردم همچنان پای ارزش‌های انقلاب ایستاده‌اند.

صادقلو در ادامه درباره تمهیدات حمل‌ونقل به مجری سیمای البرز گفت: برای تسهیل حضور مردم در مراسم، وسایل ایاب و ذهاب پیش‌بینی شده است. با توجه به تصمیم دولت برای جلوگیری از ازدحام خودروها در تهران، انتقال افراد با خودروها تا ایستگاه مترو به صورت رفت و برگشت انجام می‌شود.

وی در برنامه زنده امروز البرز افزود: با توجه به دغدغه مسئولان در زمینه مدیریت ترافیک، از مردم درخواست شده است برای حضور در مراسم از ظرفیت مترو و قطار برای رسیدن به مصلی تهران استفاده کنند و در این راستا برنامه‌ریزی برای استفاده از اتوبوس نیز انجام شده است.

برچسب ها: تشییع پیکر ، موکب دار
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