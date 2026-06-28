وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور، بر اهمیت بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور، بر اهمیت بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید کرد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل و موضوعات مرتبط با اقتصاد کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره روند‌های اقتصادی و الزامات پیش‌روی سیاست‌گذاری مطرح کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به تداوم بررسی‌های کارشناسی در حوزه اقتصاد، بر ضرورت هماهنگی، استفاده از ظرفیت‌های علمی و توجه به اقتضائات موجود در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد.

این نشست در چارچوب برنامه‌های مشورتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هدف بهره‌مندی از نظرات تخصصی در حوزه اقتصاد برگزار شد.

در این نشست، عبده تبریزی، ولی‌الله سیف، زاهدی‌وفا، آل‌اسحاق و نهاوندیان و جمع دیگری از اقتصاددانان حضور داشتند. اساتید اقتصاد و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز در این نشست هم‌اندیشی به طرح دیدگاه‌های خود درباره برون رفت از مشکلات و چالش‌های اقتصادی ر حوزه‌های مختلف پرداختند. 

منبع: وزارت اقتصاد

برچسب ها: سیاست گذاری مالی ، وزارت اقتصاد
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