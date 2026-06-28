باشگاه خبرنگاران جوان ـ جمشید درستکار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی پیش از برگزاری ملاقات مردمی در شهرستان سلماس، به همراه هیأت همراه با علایی فرماندار این شهرستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با تشریح آخرین وضعیت گازرسانی در سلماس اظهار کرد: سلماس نخستین شهرستان استان است که از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده و در حال حاضر ۹۹ درصد خانوارهای شهری و ۸۸ درصد خانوارهای روستایی این شهرستان از گاز طبیعی بهرهمند هستند.
وی افزود: در مجموع ۷۲ هزار و ۸۳۹ خانوار در شهرستان سلماس از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.
درستکار با بیان اینکه ۱۴۵ روستای سلماس قابلیت گازرسانی دارند، گفت: تاکنون ۱۰۵ روستا گازرسانی شده و ۴۱ روستای دیگر نیز طراحی شده و آماده پیمانسپاری است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی همچنین بر تداوم توسعه زیرساختهای گازرسانی در مناطق روستایی استان تأکید کرد.
در این دیدار، فرماندار سلماس نیز ضمن قدردانی از خدمات شرکت گاز آذربایجانغربی در توسعه گازرسانی به این شهرستان، خواستار تسریع در اجرای پروژههای گازرسانی به روستاهای باقیمانده، بهویژه در محور کوهسار شد.
منبع؛ شرکت گاز آذربایجان غربی