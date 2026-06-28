عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از عاشورا به عنوان حقیقتی پویا یاد کرد که نهضت امام خمینی (ره) از آن نشأت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و فقدان رهبر شهید انقلاب، غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت وگویی با اشاره به ابعاد پیوند ناگسستنی میان نهضت حسینی و انقلاب اسلامی، به تحلیل این رابطه تاریخی و تأثیر آن بر تحولات کنونی پرداخت. عاشورا نه یک رویداد ایستا، بلکه «حقیقتی پویا» در طول تاریخ است. «کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ أرضٍ کربلا». نهضت امام خمینی (ره) از تعالیم عاشورا سرچشمه گرفت؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۴۱، امام راحل با تأسی از قیام حضرت سیدالشهدا (ع)، پرچم مبارزه با رژیم شاهنشاهی را برافراشت و خود را شاگرد مکتب آن حضرت میدانست.

وی با بیان خاطره‌ای از عاشورای ۱۳۴۲، تصریح کرد: در آن روز، دسته عزاداری عظیمی با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر با شعار «نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است» از میدان قیام به سمت جنوب تهران حرکت کردند و تنها دو روز بعد، یعنی ۱۵ خرداد، امام (ره) دستگیر شد. این واقعه، نشان‌دهنده ریشه دار بودنِ پیوند انقلاب با حماسه کربلاست.

تحلیلگران غربی اذعان کردند که «نظام شاهنشاهی در تاسوعا و عاشورای ۱۳۵۷ مُرد و در بهمن ۱۳۵۷ دفن شد». این جمله، گویای آن است که تعالیم نهضت حضرت امام حسین (ع) و عاشورا، در بزنگاه‌های سرنوشت ساز تاریخ معاصر ایران نقش آفرینی کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، از شهادت رهبر انقلاب سخن گفت و یادآور شد: رهبر شهید انقلاب در نماز شهید سلیمانی، با چشمانی اشکبار از خداوند طلب شهادت کرده بود: «اللهم ارزقنا شهادةً فی سبیلک». «مرگ در بستر برای رهبر شهید انقلاب کوچک بود؛ عمری در مسیر حضرت سیدالشهدا (ع) حرکت کردند و حقشان بود که به این افتخار بزرگ نائل شوند.».

مهمترین ویژگی رهبر شهید، جامعیت شخصیت ایشان در ابعاد دینی و سیاسی دانست. همین جامعیت، موجب شد تا ایشان بتوانند ۳۶ سال پس از امام راحل، کشور را در مسیر استقلال، پیشرفت و تقویت جمهوری اسلامی هدایت کنند.

وی با اشاره به حضور گسترده ملت ایران در حمایت از نظام پس از شهادت رهبرانقلاب، گفت: امروز نزدیک به ۱۲۰ شب است که ملت ایران در خیابان‌ها حاضر هستند؛ این حضور، برکتی الهی و پشتوانه‌ای محکم برای نظام جمهوری اسلامی است. رهبر شهید خود پیشبینی کرده بودند که «اگر اتفاقی بیفتد، خداوند متعال این ملت را مبعوث خواهد کرد» و اینک شاهد تحقق این وعده هستیم.

 
منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام
برچسب ها: حداد عادل ، وحدت مردم ، شهادت
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