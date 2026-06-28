باشگاه خبرنگاران جوان - تیمور باقری اظهار کرد: به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم و تسهیل اعزام شرکت‌کنندگان به مراسم تشییع، نشست های هماهنگی با مدیران انجمن‌های صنفی، شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافری استان برگزار شده و تدابیر لازم با سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز انجام گرفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ هزار نفر از مردم ولایت‌مدار سیستان و بلوچستان در این مراسم باشکوه که در تاریخ ۱۸ تیرماه در شهرستان مشهد برگزار می‌شود، حضور یابند و تمامی تمهیدات لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز به‌صورت رفت و برگشت اندیشیده شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان تصریح کرد: تمامی ظرفیت شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، رانندگان و بهره‌برداران ناوگان برای این مأموریت بسیج شده‌اند تا جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان با نظم و بدون کمترین مشکل انجام شود.

باقری خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان، کنترل وضعیت فنی وسایل نقلیه و رعایت کامل ضوابط ایمنی در طول اجرای این مأموریت در دستور کار قرار دارد تا خدمات‌رسانی در بالاترین سطح ممکن به مردم عزیز استان ارائه شود.

منبع حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان