دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، از تعیین تکلیف ۷ هزار و ۸۱۹ سند سجلی موهوم در استان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان-دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، از تعیین تکلیف ۷ هزار و ۸۱۹ سند سجلی موهوم در استان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای سلامت نظام هویتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اسناد هویتی انجام شده است.
 
مهدی بخشی در نشست با مدیرکل ثبت احوال استان کرمان افزود: ساماندهی و تعیین تکلیف اسناد سجلی موهوم، نقش مؤثری در افزایش دقت و اعتبار بانک‌های اطلاعاتی هویتی کشور دارد و دستگاه قضایی با جدیت، پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
 
وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی اظهار کرد: شناسایی و تعیین تکلیف اسناد هویتی فاقد اعتبار، علاوه بر جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم احتمالی، زمینه‌ساز ارتقای امنیت اجتماعی و حفظ حقوق قانونی شهروندان خواهد بود.
 
بخشی تصریح کرد: صیانت از هویت اشخاص و مقابله با هرگونه جعل، سوءاستفاده و یا ایجاد هویت‌های غیرواقعی، از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و در این مسیر، همکاری نزدیک با اداره کل ثبت احوال استان با قوت ادامه خواهد یافت.
 
وی در پایان تأکید کرد: تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و ثبت احوال، بستر مناسبی برای حل مسائل و چالش‌های موجود در حوزه هویتی فراهم کرده و با استمرار این همکاری‌ها، منافع عمومی و حقوق شهروندان بیش از پیش تأمین خواهد شد.

منبع:دادگستری
برچسب ها: دادگستری ، کرمان
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