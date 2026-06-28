باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع خبری گزارش دادند که در پی حمله پهپاد‌های اوکراینی در شب ۲۷-۲۸ ژوئن، پالایشگاه نفت اسلاویانسک-نا-کوبان در منطقه کراسنودار روسیه دچار آتش‌سوزی گسترده شده است. مقامات روسیه اعلام کردند که این آتش‌سوزی بر اثر سقوط بقایای پهپاد‌ها رخ داده است، اما تصاویر و ویدئو‌های منتشرشده از محل حادثه، وسعت چشمگیر آتش را نشان می‌دهد.

سامانه نظارتی ناسا (FIRMS) نیز آتش‌سوزی را در حدود ساعت ۳:۳۳ بامداد به وقت محلی ثبت کرده است. این پالایشگاه که با نام اسلاویانسک ئی‌سی‌او نیز شناخته می‌شود، یکی از دارایی‌های کلیدی در صنعت نفت روسیه است و بر فرآوری اولیه و ثانویه نفت خام با تمرکز بر صادرات فعالیت دارد. ظرفیت طراحی سالانه این پالایشگاه تا ۵.۲ میلیون تن نفت خام است و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، حدود ۷۴ مخزن ذخیره با ظرفیت‌های مختلف در آن وجود دارد.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که اوکراین پیشتر نیز حملات مشابهی را علیه تأسیسات نفتی روسیه انجام داده است. در حمله پهپادی ۱۴ ژوئن به انبار نفت در منطقه یاروسلاول، ۱۵ مخزن سوخت به طور کامل منهدم شده بود. خسارت وارده به پالایشگاه اسلاویانسک-نا-کوبان در حال برآورد است. این پالایشگاه در فاصله ۴۰۰ تا ۴۵۰ کیلومتری از مناطق تحت کنترل اوکراین واقع شده است.

منبع: militarnyi