معاون معدن اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از کسب رتبه نخست کشور در صدور پروانه‌های اکتشاف و گواهی کشف معادن در سه‌ ماهه نخست سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شادنوش معاون معدن اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های غنی معدنی خراسان جنوبی گفت: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، تسریع در فرآیند‌های اکتشافی، تعامل مؤثر با سرمایه‌گذاران، تلاش کارشناسان حوزه معدن و حمایت از فعالیت‌های معدنی در استان است.

او افزود: خراسان جنوبی علاوه بر صدرنشینی در حوزه اکتشاف، در برگزاری نخستین مزایده‌های واگذاری معادن در خردادماه امسال نیز عملکرد موفقی داشته که این موضوع زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی استان خواهد بود.

کسب این رتبه ملی، بیانگر جایگاه راهبردی خراسان جنوبی در بخش معدن و نشان‌دهنده حرکت هدفمند استان در مسیر توسعه فعالیت‌های اکتشافی، شناسایی ذخایر جدید و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های معدنی است.

خراسان جنوبی با دارا بودن بیش از ۵۰ نوع ماده معدنی یکی از مهم‌ترین قطب‌های معدنی کشور است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی

برچسب ها: صنعت و معدن ، اکتشاف معدن
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