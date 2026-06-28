باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه صبح امروز (یکشنبه) هفتم تیرماه در رأس هیأتی دیپلماتیک به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات ارشد عراقی درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین به منظور انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب راهی بغداد شد.

اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی که وزیر امور خارجه را در این سفر همراهی می‌کند، در این خصوص در شبکه ایکس نوشت: سلام بر کشور بزرگ و برادر، عراق؛ به همراه وزیر امور خارجه وارد بغداد شدیم. پس از ادای احترام به فرماندهان نصر، دیدارهایی با برادران عراقی خود از جمله با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه خواهیم داشت. توسعه روابط با عراق، کشوری که با آن پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی داریم، همواره در صدر اولویت‌های ایران باقی خواهد ماند.

عراقچی در بدو ورود با حضور در محل شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهانش با نثار تاج گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و بلافاصله با حضور در محل وزارت امور خارجه عراق با فؤاد حسین همتای عراقی دیدار و گفت‌وگو کرد.

عراقچی مهرماه ۱۴۰۳ هم به عراق سفر و با مقامات عراقی از جمله فؤاد حسین وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. وی همچنین ۱۶ آذر ۱۴۰۳ در نشست سه جانبه وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه در بغداد شرکت کرد.