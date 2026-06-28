باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - صفاری مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی به همراه روسای ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سلماس و جمعیت هلال احمر شهرستان در بازدید از روستای مغانجوق و مناطق شهری آسیب دیده از سیلاب در شهرستان اظهار کرد: در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر وضعیت اعلام آماده باش سیلاب در روستای مرکزی و مغانجوق سلماس رخ داد.
صفاری افزود: خوشبختانه ستاد مدیریت بحران سلماس به مدیریت علی علایی فرماندار جلسهای تشکیل و جمعیت هلال احمر در ساعات اولیه وقوع حادثه در محل حضور داشته و امدادرسانی را انجام دادند.
وی ادامه داد: در پی انجام خدمات به آسیب دیدگان بنیاد مسکن سلماس در حال ارزیابی خسارت وارده به مناطق سیل زده هستند در اسرع وقت به استان اعلام خواهند کرد و به سازمان مدیریت کشور و وزارت کشور ارجاع داده خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی در پایان گفت: با آسیب دیدگان گفتگویی داشتیم با درایتی که از فرماندار شهرستان و تمامی زحمتکشان داریم حتما مشکل به زودی برطرف خواهد شد و آسیبدیدگان به حالت اولیه زندگیشان برمیگردند.
شایان ذکر است بر اثر سیلاب اخیر، ۱۵ واحد مسکونی در شهر سلماس و ۱۲ واحد مسکونی در روستای مغانجوق دچار خسارت شدهاند.
با دستور فرماندار شهرستان سلماس اقلام غذایی، وسایل گرمایشی و سرمایشی و لوازم خواب در مدت دو ساعت پس از وقوع سیلاب میان خانوارهای آسیبدیده توزیع شده و خدماترسانی به حادثهدیدگان همچنان ادامه دارد.