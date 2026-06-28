باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با رادیو ایران درباره مواضع ایران و عمان بر سر تنگه هرمز گفت: در تفاهمنامه آمده به مدت ۶۰ روز که چند روز از آن گذشته، برای خدمات دریایی که در تنگه هرمز انجام میدهیم، هزینهای گرفته نخواهد شد تا روز سیام، یک تفاهمنامهای در این رابطه بین ما و عمانیها منعقد خواهد شد و بعد از روز شصتم، بر اساس آن تفاهمنامه برای نوع خدماتی که ما به کشتیها و مجموعه شناورهای غیرخصمی که از این آبراه عبور میکنند اجرایی خواهد شد بنابراین هر اتفاقی غیر از این، یک اتفاقی فراتر از تفاهمنامه ما است.
وی اظهار کرد: در روز دوم خرداد بین ما و عمانیها یک بیانیه مشترک برای این موضوع انجام شد، اما آمریکاییها، تقریباً از زمانی که وضعیت تفاهمنامه برایشان روشن شد، مجموعه سیستم دریاییشان یک فشاری را بر روی عمانیها گذاشت و عمانیها را مجبور کردند که یک مسیری را در جنوب مسیری که ما انتخاب کردیم، یعنی مسیر ما شمال و جنوب جزیره لارک بود و آنها سعی کردند که از جنوب آنجا یک مسیری را باز کنند که کشتیها از آنجا عبور کنند.
کارشناس مسائل بینالملل اضافه کرد: در آنجا عمق دریا بسیار کم است و قطعاً و یقیناً شناورهای با آبخور بالا، چه نفتی و چه غیرنفتی، از آنجا نمیتوانند عبور کنند.
صدرالحسینی بیان کرد: کمتر از ۴۸ ساعت، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک بیانیه صادر کرد و مجدداً این موضوع را مشخص کرد که تنها مسیر امن در موضوع عبور از تنگه هرمز، مسیری است که از قبل مشخص کردهایم و مسیرهای دیگر امن نیست.
وی گفت: امن نیست، به مفهوم این است که هم در آنجا تعداد قابلتوجهی مین دریایی وجود دارد و هم ممکن است که در این رابطه یک خطایی صورت بگیرد که بعضی از ناوچههای دشمن بخواهند در سایه کشتیهای نفتی یا غیرنفتی، مثل شناورهای کانتینربر، وارد این منطقه شوند و جمهوری اسلامی برای دفاع از امنیت ملی خودش، آنها را مورد آسیب قرار بدهد و به سمت آنها شلیک کند بنابراین بعد از این بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران، این مسیر هم متوقف شد تا گفتوگوها، مجدداً در این رابطه صورت بگیرد.
کارشناس مسائل بینالملل اظهار کرد: عمان، همراهترین کشور در طول ۴۷ سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران ، در موضوعات مختلف ازجمله همین مسئله، بعد از جنگ و در طول جنگ و بعد در حوزه تفاهمات بوده است. ما مطمئن هستیم که عمان در این رابطه نقش مستقلی نداشته و این موضوع تحت فشار آمریکاییها بوده است.
صدرالحسینی تصریح کرد: ما باید دقت کنیم که ممکن است در همین جنگ ترکیبی که گفتم، بعضیها بخواهند رابطه سیاسی ما و عمان را در این رابطه دچار اختلال کنند. ما باید خیلی مراقب باشیم، چراکه واقعیت امر این است که عمانیها نقش اساسی در این رابطه نداشتند.