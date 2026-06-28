باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵، سالروز یکی از تلخترین و در عین حال سرنوشتسازترین حوادث تاریخ جمهوری اسلامی ایران است؛ حادثه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ که به شهادت آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی و ۷۲ تن از مسئولان و یاران انقلاب انجامید.
در شامگاه هفتم تیر ۱۳۶۰، جلسهای در دفتر حزب جمهوری اسلامی در تهران در حال برگزاری بود که بر اثر انفجاری مهیب، ساختمان حزب فرو ریخت. در این حادثه تروریستی آیتالله بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور و از چهرههای برجسته انقلاب اسلامی، به همراه جمعی از نمایندگان مجلس، وزرا، مسئولان قضایی و فعالان سیاسی به شهادت رسیدند.
در میان شهدای این حادثه، نام رحمان استکی نیز به چشم میخورد؛ دبیر حزب جمهوری اسلامی و نماینده مردم شهرکرد در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی.
شهید استکی از نیروهای فعال و انقلابی استان چهارمحال و بختیاری بود که نقش مؤثری در فعالیتهای سیاسی و انقلابی سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد. حضور او در مجلس و فعالیتهای حزبیاش نشان از تلاش برای تثبیت نهادهای نوپای جمهوری اسلامی داشت.
حادثه هفتم تیر، که از آن به عنوان یکی از بزرگترین عملیاتهای تروریستی در تاریخ معاصر ایران یاد میشود، موجی از اندوه در سراسر کشور ایجاد کرد. با این حال، این واقعه به گفته بسیاری از تحلیلگران و مسئولان وقت، موجب انسجام بیشتر نیروهای انقلاب و عزم جدیتر برای مقابله با جریانهای خشونتطلب شد.
آیتالله بهشتی از نظریهپردازان اصلی نظام جمهوری اسلامی و از چهرههای اثرگذار در تدوین قانون اساسی بود. شخصیت علمی، سیاسی و مدیریتی او باعث شد که پس از شهادتش، نامش به عنوان یکی از ستونهای فکری انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر ایران ثبت شود.
هر ساله در هفتم تیرماه، مراسمها و برنامههای مختلفی در سراسر کشور برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این حادثه برگزار میشود. این روز در تقویم رسمی ایران به عنوان روز قوه قضاییه نیز نامگذاری شده است.
اکنون پس از گذشت دههها از آن حادثه، نام و یاد شهید آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، از جمله شهید رحمان استکی، همچنان به عنوان نمادی از فداکاری و ایستادگی در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی گرامی داشته میشود.