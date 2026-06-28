مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: از دوشنبه برای نیمه شمالی استان، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محسن حیدری  گفت: از روز دوشنبه تا پنج‌شنبه (۸ تا ۱۱ تیرماه)، در شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: همچنین افزایش غبار، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی در زاهدان، مناطق مرکزی و شرق استان و محور ارتباطی زاهدان–زابل مورد انتظار است؛ طی این مدت، کاهش تدریجی دما نیز در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد.

وی در پایان افزود: بارش های رگباری در جنوب استان نیز همچنان تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان 

برچسب ها: وزش باد ، کاهش دما
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