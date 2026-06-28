رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رییس کنفدراسیون ملی سازمان‌های کارآفرینان جمهوری آدربایجان بر گسترش سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت تجارت مرزی تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه برگزاری چهلمین نشست هیات ‌مدیره اتاق اسلامی که با حضور رؤسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو در آنکارا در حال برگزاری است، با بیان اینکه ایران همواره به دنبال صلح، امنیت و آرامش است، گفت: امیدواریم نتیجه مذاکرات جاری ایران و آمریکا نیز به نفع اقتصاد کل دنیا بخصوص کشورهای همسایه و دوست و برادرمان باشد.

او با اشاره به اشتراکات فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری بین دو کشور را مورد تاکید قرار داد و تأکید کرد: فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و همچنین اقلامی که دو کشور می‌توانند برای تجارت تمرکز کنند را به روزرسانی کنیم.

قدیر قیافه، نایب رییس اتاق ایران نیز در این دیدار گفت: ایران و آذربایجان دو کشور برادر با فرهنگ مشترک هستند؛ بنابراین باید از تبلیغات منفی که به دنبال جلوگیری از گسترش روابط دو کشور هستند، عبور کنیم.

او با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، گفت: علاقمند هستیم که سرمایه‌گذاری مشترک و پروژه مشترک داشته باشیم و مردمان ما بیشتر به همدیگر نزدیک شوند.

قدیر قیافه ابراز امیدواری کرد: توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح پایدار را در منطقه شاهد باشیم و شیطنت‌های دشمن نتواند در روند توسعه کشورهای منطقه خللی وارد کند.

محمد موسی‌یف، رییس کنفدراسیون ملی سازمان‌های کارآفرینان جمهوری آدربایجان و رییس هیات مدیره سازمان اعتباری سهامی آقرار کردیت نیز در این دیدار از سرمایه‌گذاری مشترک بازرگانان ایران و آذربایجان استقبال کرد و بر استفاده بیشتر از ظرفیت مرز مشترک تاکید نمود.

سید حامد عسگری معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و محمد کرباسی مدیرکل ایکریک و سما فرخنده نژاد مدیرکل مدیترانه معاونت بین‌الملل اتاق ایران، رئیس و نایب رئیس اتاق ایران را در این سفر همراهی می‌کنند

برچسب ها: تجارت ، اتاق بازرگانی
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