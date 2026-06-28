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تصاویر لحظه شلیک موشک‌های سپاه در پاسخ به تجاوز‌های اخیر آمریکا + فیلم

تصاویر لحظه شلیک موشک‌های عملیات موشکی و پهپادی بامداد امروز نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه در پاسخ به تجاوز‌های آمریکا منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از حملات موشکی هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شرارت ها و نقض آتش بس های اخیر آنها منتشر شده است که مشاهده می کنید.

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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۰۷ تير ۱۴۰۵
برنید رحم نکنید اگه نزنید اونا بیشتر میزن
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۰۷ تير ۱۴۰۵
خدا پشت و پناهتون
خدا برای این ملت حفظتون کنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب می زنی ولی خداییش اینقدر بزنید که بیچاره شوند
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