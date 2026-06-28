باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات روسی روز یکشنبه اعلام کردند که دو غیرنظامی در حملات پهپادی شبانه اوکراین به خاک روسیه کشته شدند.

فرماندار ونیامین کوندراتیف در پلتفرم رسانه اجتماعی روسی مکس گفت که یک نفر در منطقه کراسنودار پس از آنکه بقایای یک پهپاد سرنگون‌شده به چندین خانه آسیب رساند و باعث آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت اسلاویانسک شد، کشته شد. وی گفت: "در نتیجه سقوط بقایای پهپاد، چندین خانه آسیب دید و یک نفر کشته شد. "

در منطقه بلگورود، الکساندر شوایف، فرماندار موقت گفت که یک غیرنظامی در "یک حمله هدفمند اوکراینی" در منطقه شبکینسکی کشته شد، در حالی که یک نفر دیگر در منطقه راکیتیانسکی زخمی شد.

او در مکس نوشت: «طی روز گذشته، نیرو‌های مسلح اوکراین ۶۴ بار به خاک منطقه بلگورود حمله کردند. متأسفانه، یک غیرنظامی در نتیجه حمله هدفمند اوکراینی‌ها در منطقه شبکینسکی کشته شد.»

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در بیانیه‌ای جداگانه گفت که کی یف پالایشگاه اسلاویانسک در منطقه کراسنودار، حدود ۳۰۰ کیلومتر (۱۸۵ مایل) از خط مقدم و یک پالایشگاه دیگر در منطقه یاروسلاول روسیه، تقریباً ۷۰۰ کیلومتر (۴۳۵ مایل) از مرز اوکراین را هدف قرار داده است.

او گفت: «دیشب، پهپادهای دوربرد ما به دو پالایشگاه نفت در روسیه رسید. پالایشگاه نفت اسلاویانسکی در منطقه کراسنودار - حدود ۳۰۰ کیلومتر (۴۳۵ مایل) از خط مقدم - تحت تأثیر قرار گرفت. ما همچنین به یک پالایشگاه نفت در منطقه یاروسلاول رسیدیم که حدود ۷۰۰ کیلومتر از مرز ما فاصله دارد.»

منبع: آناتولی